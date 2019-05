Dr. Acı: “Hareketsizlik, ölüme neden olan risk faktörlerinde 4'üncü sırada”

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde, “Çölyak Hayatımıza Engel Değil” ve “Sağlığın İçin Her Gün 10 Bin Adım” temalı sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, hareketsizliğin, dünyada ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığına dikkat çekerek, fiziksel aktivitenin yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bozyazı'daki sağlıklı yaşam yürüyüşü, Bozyazı İlkokulu önünden başlayarak, Mustafa Deniz Caddesi ve Cumhuriyet Caddesini takiben 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında son buldu. Etkinliğe, Bozyazı İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ile Bozyazı Belediyespor yöneticileri ile sporcular katıldı.

“Fiziksel aktiviteler yaşamın bir parçası haline getirilmeli”

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, yürüyüş sonrasında katılımcılara, hareketli yaşam ve çölyak hastalığına ilişkin bilgiler verdi. Dr. Acı, 10 Mayıs gününün, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, yaşamın her alanında ve her yerde, toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık İçin Hareket Et Günü” olarak belirlendiğini söyledi. Acı, “Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsizlik, dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında 4'üncü sırada yer almaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır. Buna karşılık fiziksel aktivite kan basıncını azaltır, iyi kolesterol seviyesini arttırır ve kilo kontrolü için anahtar role sahiptir. Daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30 dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir” dedi.

“Çölyak bir yaşam tarzı olarak hayata yerleşmelidir”

Çölyak hastalığına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması için ise 9 Mayıs gününün “Dünya Çölyak Günü” olarak belirlendiğini belirten Acı, “Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glutein adlı bir proteine karşı bağışıklık sisteminde oluşan tepkiyle ince bağırsaklarda hasar meydana gelmesiyle oluşan bir hastalıktır. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. En sık karşılaşılan bulgular karın ağrısı, ishal ya da zaman zaman gelişen ishal atakları ve karın şişliğidir. Bunların yanı sıra kilo kaybı söz konusu olabilir. Çölyak hastalığında tedavinin temelini sıkı bir glutensiz diyet uygulanması oluşturur. Bu amaçla gluten içeren tahıl ürünleri, buğday, arpa ve çavdar kullanılarak yapılan gıda maddelerinin kesinlikle yenmemesi gerekir. Pirinç, mısır, patates ve soya unundan yapılmış ürünler yenilebilir. Meyve, sebze, yumurta ve et ürünlerinin yenmesinde sakınca yoktur. Çölyak hastalığı ile karşılaşıldığında, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan en önemli şeylerden biri dikkattir. Yaşantımızı daha kolay bir hale getirmek için hastalığa sebep olan gıdalardan uzak durmak önemli. Dikkatli bir beslenme programıyla her sağlıklı insan gibi bu bireyler büyür, okula gider, evlenir, çocuk sahibi olur, çalışır ve yaşantısına devam edebilirler. Çölyak bir yaşam tarzı olarak hayata yerleşmelidir” diye konuştu.