Dr. Bakır: "Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kanser nedeniyle hayatını kaybediyor"

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla konuya dikkat çekti. Türkiye'de her 5 kişiden 1'inin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Bakır, “Risk faktörlerini azaltarak, rutin taramalarımızı yaptırarak, yüzde 30-50 oranında kanserden korunabiliriz” dedi.

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde çalışmalar ve farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır. Kanserle alakalı bu etkinliklerin yapılmasının en büyük nedeni, dünyadaki ölümler içinde en sık ikinci neden olması. Dünya genelinde her 6 kişiden birinin ölüm nedeni kanser. Ülkemizde bu oran 5 kişiden bire düşüyor. Bu yüzden de gerçekten önlenebilir ve farkındalık oluşturularak, hastalığın ilerlemesini engelleyebileceğimiz durumlar var” diye konuştu.

Her kanser türü için risk faktörlerinin olduğuna dikkat çeken ve bunların başında tütün kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel aktivite azlığı ve obezite gibi durumların geldiğini kaydeden Bakır, “Kanser, bazen de genetik faktörlere bağlı olarak oluşabilmektedir. Ancak taramalar yapılarak, bu kanserlerin de erken tanı alması ya da önlenebilmesi ya da daha iyi tedaviye ulaşabilmesi sağlanabilmektedir. Bizler de bu risk faktörlerini azaltarak, rutin taramalarımızı yaptırarak, yüzde 30-50 oranında kanserden korunabiliriz. Kansere yakalandıysak da, bu taramalarda kanser tanısı aldıysak da, uygun tedavilerle tamamen iyileşme sağlanabilmektedir” dedi.

“Kanser taramalarımızı mutlaka yaptırmalıyız”

Büyükşehir Belediyesinin ‘Umut Yolunu Bulur' sloganıyla başlattığı onkoloji transfer aracı hizmeti ile 4 merkez ilçenin yanı sıra, Tarsus ve Erdemli'de yaşayan kanser hastalarına ulaştıklarını kaydeden Bakır, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kanser hastalarımızın tedaviye daha uygun şartlarda ulaşabilmesini sağlamak için, onkoloji transfer aracı hizmetimiz devam ediyor. Bu konuda farkındalık çalışmalarımızı da yapmaktayız. Kanseri önlemek adına nasıl beslenmemiz gerektiğini, nasıl bir hayat sürmemiz gerektiğini vatandaşlarımıza sunuyor ve bu konuda etkinlikler ile eğitimler düzenliyoruz. Bunların yanında, mutlaka sağlık taramalarımızı yaptırmalıyız. Meme kanseri, kolon kanseri, rahim ağzı kanseri gibi bazı kanser türlerinin taramaları var. Bunları aksatmamalıyız, çünkü hayatımızın en önemli parçası olan sağlığımızı, ancak bu şekilde koruyabiliriz. Kendimizi ihmal etmek, bizi sevdiklerimizden uzaklaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, onkoloji transfer araç hizmetinden faydalanan ve 3 yıldır miyelodisplastik sendromu ile mücadele eden 70 yaşındaki Ali Karadavut'un eşi Yeter Karadavut, vatandaşların kanser hastalığının farkında olmalarını ve gerekli kontrolleri yaptırmaları gerektiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesinin transfer aracı hizmeti olmasa, zaten biz hastaneye hiç gidemeyiz, imkanımız yok. Araç geliyor evimizden alıyor ve tekrar eve bırakıyor. Soğuk günlerde, ‘dışarıya erkenden çıkmayın, biz gelince size haber veririz' diyorlar. Hastaneye kendi imkanımızla gidip gelmek, bir sürü para. Belediye Başkanımızın işi gücü rast gitsin” şeklinde konuştu.