Dr. Burgut: "Erken tanı hayat kurtarır"

Erhan Burgut, halkın pandemi dolayısıyla hastaneye gitmekten kaçtığını belirterek, “Diğer hastalıklar gözden kaçmaya başladı. Erken tanı hayat kurtarır. En ufak rahatsızlıkta en yakın hekime başvurun” çağrısında bulundu.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Acil Servis Uzman Erhan Burgut, pandemi dönemiyle birlikte karıştırılmaya başlayan gribal enfeksiyon ve korona virüs arasındaki farkları açıkladı.

"En belirgin fark ikisinde de ateş var ama gribal enfeksiyonda eklem ağrısı yok"

“Kış aylarıyla beraber gribal enfeksiyon hasta sayısı arttı” diyen Burgut, “Pandemi dönemiyle birlikte gribal enfeksiyonla korona virüs karıştırılmaya başlandı. Belirtiler hemen hemen ortak. Çünkü ikisi de gribal enfeksiyon. Gribal enfeksiyon daha çok burun akıntısı, göz sulanması oluyor. Korona virüsteki belirtiler daha sert, daha agresif geçiyor. Tat ve koku alamama, yüksek ateş ve eklem ağrıları gibi belirtileri var. Son zamanlarda baş dönmesi gibi nörolojik bulgularda ön plana çıkıyor. Korona virüsün sebep olduğu enfeksiyonlarda daha çok kalbin üzerinde etkili olduğu için cilt hastalıkları da ön plana çıkıyor. Parmak ucunda morarmalar, kalpte ritim bozukluklarına sebep olabiliyor. Zaten korona virüs geçse bile hastalarda kalple ilgili rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. Bir yıldır pandemi dönemindeyiz. Kalple ilgili sorunlar arttı. Korona virüs hastalarının hastalığı yendikten sonra kardiyoloji takibine girmelerini istiyoruz. Korona virüsle gribal enfeksiyon arasındaki en belirgin fark ikisinde de ateş var ama gribal enfeksiyonda eklem ağrısı yok. Kas ağrıları korona virüste çok çok şiddetli. Antijen testlerimiz var. 10-15 dakika içinde sonuç alabiliyoruz. Antikor testimiz var. Daha önce korona virüs geçirmişseniz bu testimizle sonuç alabiliyoruz. Bir üst aşamada ise akciğer tomografisi çektiriyoruz. Korona virüs daha çok pnömoni yapabiliyor. Bunu görebiliyoruz” dedi.

“Pandemi dönemiyle diğer hastalıklar gözden kaçmaya başladı"

Pandemi dönemiyle birlikte insanların hastaneden kaçtıklarını açıklayan Burgut, şöyle konuştu; “Korona virüs döneminde insanlar korktukları için hastaneye gelmiyor. Bundan dolayı diğer hastalıklar vücutta görülebiliyor. Hastaneye gelmekten kaçtıkları için geç tanı konuluyor. İlerleme aşamasında yeterli müdahale yapılamıyor. Halkımıza çağrımız en ufak belirti de hastaneye başvurmaları. Çünkü her zaman erken tanı hayat kurtarır. Pandemi dönemiyle diğer hastalıklar gözden kaçmaya başladı. Aynı şey diğer hekimler üzerinde de var. Sağlıkçılarda artık korkuyor. Maske alışkanlığı grip hasta sayısını azalttı. Maske takma alışkanlığıyla göze batar şekilde grip ve soğuk algınlığı yaşayan hasta sayısını azalttı."