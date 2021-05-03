Dr. Sayıcı: "Kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarır"

Yasin Sayıcı, kanser hastalığında erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, "Erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Erken tanı için insanların çeşitli önlemler alma şansı var" dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Tıbbı Onkoloji Bölümünde görev yapan Dr. Yasin Sayıcı, kanser hastalığı tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kanser hastalığının çoğu zaman hayati tehlikeye neden olabildiğini belirten Sayıcı, "Vücudumuzda hücrelerimiz bir düzen içinde çalışır. Kanser, ‘kendi başına buyruk' diyebileceğimiz hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalması ve ölümsüzlük kazanması ile oluşan bir hastalık. Kanser, yayılma özelliği taşımaktadır. Biz buna metastaz diyoruz. Bulunduğu organdan başka bir organa gidip oraya tekrar yerleşebilir. Bulunduğu organın tüm fonksiyonlarını bozarak hayati tehlikeye sebep olabilir” diye konuştu.

"En önemli şey moraldir"

Tıbbi onkoloji ve kemoterapi ünitesinde yüzlerce hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Sayıcı, “Burada amacımız bizimle bir aile olan hastalarımıza hem sağlık hizmeti vermek hem de onların morallerini yüksek tutmak. Onkoloji ve kemoterapide ihtiyacımız olan en önemli şey moraldir. Onların kendilerini iyi hissetmeleri çok önemli. Biz burada hastalarımıza aile ortamı sunuyoruz ve onların konforu için en modern cihazlarla çalışıyoruz. Böylece başarı da geliyor. Burada ailelere de büyük görevler düşüyor. Ailelerin bu süreçte hastaların yanında olmaları, onlara daha da büyük güç vermektedir” dedi.

Kanser hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapan Sayıcı, “Kanserde önemli olan erken teşhistir. Erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Erken tanı için insanların çeşitli önlemler alma şansı var” ifadelerini kullandı.