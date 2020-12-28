İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drift yaparken motosiklete çarptı

Mersin’de bir otomobil sürücüsünün aracıyla ’drift’ yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de bir otomobil sürücüsünün aracıyla 'drift' yaparken motosiklete çarparak yaralanmalı trafik kazasına karıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde Muhammed A. yönetimindeki 07 CEU 98 plakalı otomobil, sürücüsünün 'drift' yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyir halindeki Taner Ö. idaresindeki 33 CDA 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç sürücüsüne adli ve idari işlem başlattı.



Kaza anı kameralara yansıdı


Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araç sürücüsünün 'drift' yaparken motosiklete çarpma anı yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.