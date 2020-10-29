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Drone ile tespit edilip, gözaltına alınan 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan ve drone ile havadan tespit edildikten sonra gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğu illerinden getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışan ve drone ile havadan tespit edildikten sonra gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir uyuşturucu şebekesinin doğu illerinden getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Bunun üzerine suç örgütü elemanlarını yakın takibe alan ekipler, suç örgütü organizasyonunu bütün boyutuyla ortaya çıkarmak için şüphelilerin faaliyetlerini ve parçalar halinde yaptıkları satışları haftalar boyunca drone ile takip ederek, tespit etti. Bütün örgüt şemasını çözen ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi gözaltına alırken, 18 paket halinde 132 kilogram esrar ele geçirdi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., S.G., Y.A., M.G., A.G., Ş.İ. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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