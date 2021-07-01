DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Sorgun Barajı sulamasında imzalar atıldı”

MERSİN (İHA) – DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı devam eden Sorgun Barajı sulamasında imzaların atıldığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel müdürü Yıldız, Sorgun Barajındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sorgun Barajı Sulaması işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Yıldız, “Mersin ‘Sorgun Barajı Sulaması' işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile Mersin'in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar zirai arazinin sulama hatlarının imalatı yapılmış olacak” dedi.

Projenin ana su kaynağı bu yıl tamamlanıyor

Sorgun Barajı Sulamasının ana su kaynağını oluşturan Sorgun Barajının, Erdemli ilçesinin 45 kilometre kuzeybatısında, Sorgun Köyünün güneyinde bulunduğunu belirten Yıldız, “Ulaşım yolları, vana odası ulaşım yolu, 586 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli ve gövde dolgusu tamamlanmıştı. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz barajda, önyüz beton imalatlarımız devam etmektedir. Temelden yüksekliği 109 metre ve su depolama kapasitesi 53 milyon metreküp olan Mersin Sorgun Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 122 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.