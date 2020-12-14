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DSİ, Tarsus Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımına devam ettiği Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımına devam ettiği Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Projede bugün itibariyle fiziki olarak yüzde 70 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye ve Mersinli vatandaşların olası taşkın zararlarından korunmasına devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Tarsus'ta Nacarlı Deresindeki ıslah çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.


DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarsus ilçesinde çalışmaları devam eden Nacarlı Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma inşaatıyla ilgili açıklama yaparak, son durumla ilgili bilgi verdi. Yıldız, “Bugün itibariyle iş kapsamında; sağ sahilde 570 metre kargir temel ve 430 metre kargir duvar imalatı, sol sahilde 570 metre kargir temel ve duvar, 170 metre harpuşta imalatı ve yatak içerisinde 370 metre blokaj imalatları yapılmıştır. Korkuluk imalatlarına da başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Nacarlı Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma işindeki çalışmaların tamamlanmasıyla 2 bin 500 vatandaşımızın ikamet ettiği Yunus Emre Mahallesinde taşkın riski azalacaktır. Projede bugün itibariyle fiziki olarak yüzde 70 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

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