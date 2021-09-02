'Dünya Barış Günü' Yenişehir'de türkülerle kutlandı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, '1 Eylül Dünya Barış Günü', özel bir etkinlikle kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Mersin'den Kıbrıs'a kadar barış için kulaç atan Türk ve yabancı sporcuların Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür mesajının yer aldığı video da yayınlandı.

“Barış, bütün insanlığın ortak umudu”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'nın insanlığa yaşattığı acı ve utançları hatırlatarak savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı dostluğu, kine karşı hoşgörüyü yeşertmek için savaşın başladığı 1 Eylül tarihinin, Dünya Barış Günü ilan edildiğini vurguladı. Özyiğit, “Barış, bütün insanlığın ortak umudu, ortak özlemi. Daha iyi, daha güzel bir dünyanın ilk adımının barış olduğuna hepimiz inanıyoruz. Ama o özlediğimiz barış ortamını dünya genelinde tesis edilemiyor, savaşlar bitmiyor. Bugün Türkiye'nin komşularında savaş var, kaos var, belirsizlik var. Türkiye'nin komşusu olmayan birçok ülkede savaş var, kaos var, belirsizlik var. Her gün binlerce insan savaşlarda ölüyor, evsiz kalıyor, göç etmek zorunda kalıyor. Yerinde kalanlar açlık, susuzluk, köleleştirme, zorla savaştırılma gibi risklerle karşılaşıyor. İster komşu ülkelerimizde olsun, ister bize coğrafi olarak uzak ülkelerde olsun, savaşlar ülkemizi de etkiliyor” dedi.

“Savaşların oluşturduğu acıları gördük”

Türkiye'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün dahiyane ve barışçıl politikaları sayesinde büyük savaşların dışında kaldığına dikkat çeken Özyiğit, “Savaşların dışında kalsak bile etrafımızda yaşanan savaşların sonuçlarını, oluşturduğu acıları gördük, tanık olduk. Maalesef o faturaya biz de ortak olduk. Bunları gördükçe de barışın ve bize, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini miras bırakan Ulu Önderimizin değerini daha iyi anladık” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Ali Asker ve Turan Alıcı müzik dinletisi sundu.