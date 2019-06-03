Dünya Çevre Günü'nde Viranşehir sahilleri temizlendi

Mezitli Belediyesi, Çevdosan ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği tarafından ‘Dünya Çevre Günü' kapsamında Viranşehir sahilleri temizlendi.

'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Çevdosan ve Mezitli Belediyesi tarafından Viranşehir'de sahil temizlik yarışması düzenlendi. 6 farklı ülkeden gönüllü gençlerin de katıldığı yarışmada, Viranşehir sahilindeki atıklar geri dönüşüm için toplandı. Yarışma kapsamında en çok atık toplayanlar ödüllendirildi. Etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çevdosan yetkilisi Ömer Faruk Akbaş, çevre Mühendisi Doğan Kaplan, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Sıfır atık' projesinin önemine değinen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, doğanın korunması adına geri dönüşüme karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Bizler Mezitli'nin temiz olması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsanlarımızı çevre temizliği ve doğa koruma kapsamında bu tarz projelerle teşvik etmeye çalışıyoruz. Çevreye olan duyarlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Ülkemiz ve kentimiz geri dönüşüm konusunda oldukça geri düzeyde. Bunu artırmamız gerekiyor. Bu nedenle Çevdosan işbirliği ile yaptığımız projelerle çevreye duyarlı olma yönünde vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz" dedi.

Çevre mühendisi Doğan Kaplan ise geri dönüşüm ve 'Sıfır atık' projesinin Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Bizler Çevdosan olarak 'Sıfır atık' projesi kapsamında kentimizin her noktasında çalışmalarımızı özveri ile sürdürüyoruz. Mezitli Belediyesi ile düzenlediğimiz bu etkinliğin insanları doğaya daha duyarlı olmaları yönünde iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Projeler üretemeye ve kentimizin sağlığı ve temizliği açısından çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar sahil temizliği için kolları sıvadı. Temizlik sonrasında en çok geri dönüşüm atığı toplayanlar ödüllendirildi.