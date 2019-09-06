Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlar, 'Dünya Halk Sağlığı Günü'nde broşür dağıtılarak sağlık konusunda bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Pazar Yerinde, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ‘Dünya Halk Sağlığı Günü-Anne ve Çocuk Sağlığı' temalı kurulan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara çeşitli konuları içeren broşür dağıtılırken, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı da vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri ile anne ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Acı, bir çok hastalığın aşılama çalışmaları, beslenme danışmanlığı ve hareketli yaşam gibi koruyucu önlemler ile daha gerçekleşmeden önlenebileceği ve yine bir çok hastalığın kanser taramaları, diyabet, obezite taramaları, yenidoğan topuk kanı taraması gibi tarama programları ve kontrol muayeneleriyle erken tanı ve tedavi fırsatının bulunduğunu, bu yüzden koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin İlçe Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirildiğini, vatandaşların Toplum Sağlığı Merkezi veya aile hekimlerinden konu ile ilgili danışmanlık alabileceğini belirten Acı, “Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Anne sağlığı ve çocuk sağlığı birbirini etkileyen bir durumdur ve nüfusun büyük kesimini ilgilendirir. Tüm çocuklar ve ergenler ile 15-49 yaş arası doğurganlık çağındaki kadınlar hizmet verilen popülasyonu oluşturur” dedi.

Acı, anne ve çocuk sağlığı kapsamında Toplum Sağlığı Merkezi ve aile sağlığı merkezlerince verilen koruyucu sağlık hizmetlerini konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.