Dünya ikincisi milli boksörün hedefi, olimpiyat şampiyonluğu

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan milli boksör Zeliha Özdemir'in hedefi, çok çalışıp Busenaz Sürmeneli gibi olimpiyat şampiyonluğu kazanmak.

1.5 yıl önce başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Zeliha Özdemir, her geçen gün başarılarını arttırarak, spor hayatına devam ediyor. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Özdemir, bu yıl ilk kez mücadele ettiği 80 kilo kategorisi Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Dünya ikincisi oldu. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 6 günü antrenman yapan Özdemir, olimpiyatlara gidip, şampiyon olmak istiyor.

"Kadınlar bu sporlar kendilerini koruyabilir"

Çalışmalarıyla ilgili konuşan Zeliha Özdemir, bu spora yaklaşık 1.5 yıl önce heves ederek başladığını söyledi. Özdemir, "Orta okulda çok kavga eden bir insandım. Boksa merakım vardı, okuldan eve geçerken de burayı fark ettim ve böylelikle bu spora başladım. Bundan 6 ay önce ilk girdiğim Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Orada da ikinci oldum. En son da Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hedefim ise Busenaz Sürmeneli gibi olimpiyat şampiyonu olmak, kendimi geliştirmek" dedi.

Kendisi gibi spora merak eden insanlara da tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Kadınların bu sporu yapması güzel bir şey. Kendilerini çok rahat koruyabilirler. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben spora başladığımda akrabalarım bile, ne yapacaksın burnunu kırdırmaya mı meraklısın demişlerdi. Ben onları dinlemedim ailemin desteği ile buralara kadar geldim" ifadelerini kullandı.

Bülent Öpöz: "Biz artık Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu istiyoruz"

Özdemir'in Antrenörü Bülent Öpöz ise Zeliha Özdemir'in 2020 yılında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonasında şampiyon olduğunu kaydederek, "O başarısının ardından milli takıma çıktı. Milli takımda İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Orada güzel maçlar çıkardı. Finalde Polonyalı rakibine tecrübesizliğinden dolayı yenildi. Avrupa ikincisi oldu. Kızımız, 13 mart tarihinde de milli takıma tekrar geldi. 80 kiloda bu kez Karadağ'ın Budva şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası'na katıldı. Orada da dünya ikinci olarak, milli takımımızı en iyi şekilde temsil etti. Kısa zamanda bu kadar başarılı olması bizleri de sevindirdi. Biz artık, Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu istiyoruz" şeklinde konuştu.