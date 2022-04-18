Dünyaca ünlü ressam Mezitli Sanat Çarşısında atölye çalışması yaptı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı esnafları yine sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Dünyaca ünlü mimar, ressam Prof. Dr. Clemens Beungkun Sou Mezitli'ye gelerek Sanat Çarşısında resim atölyesi gerçekleştirdi.

Büyük ilgi gören atölye çalışmasında Mersinli ressamlar birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Sanatsal ve kültürel etkinliklerle kentin önemli buluşma mekanlarından birisi olan Sanat Çarşısı müdavimlerinin de ilgiyle takip ettikleri atölyede yapılan resimler gerçekleştirilen mini sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Prof. Dr. Clemens Beungkun Sou iki resmini Mezitli Belediyesine armağan etti. Mezitli Sanat Çarşısını daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla başlattıkları sanatsal ve sosyal etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden çarşı esnafı, “İlk etapta çarşımızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hesaplamıştık ancak, etkinliklerimiz o kadar çoğaldı ki artık gelenek haline geldi. Hafta sonları düzenlediğimiz konser, dinleti gibi etkinlikleri hafta içi de atölye çalışmalarımızla zenginleştiriyoruz. Çarşımıza gelen misafirlerimiz hem güzel vakit geçirmenin hem de buradan bir şeyler öğrenmiş olarak gitmenin keyfini yaşıyor. Prof. Dr. Clemens Beungkun Sou gibi ünlü bir ressamı Sanat Çarşımızda atölye çalışmamızda konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dediler.

Mezitli Sanat çarşısına gösterilen ilginin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Mezitli kültür ve sanat alanında çok önemli etkinliklerin merkezi haline geldi. Şimdi bu etkinlik alanlarımızdan bir tanesi de Mezitli Belediyesi Sanat Çarşımız oldu. İnsanlarımızın buralara gelmesinden, gerçekleştirilen etkinliklere katılmasından dolayı son derece mutluyuz. Dans etkinliği yapıyoruz, Mersin'in her yerinden onlarca vatandaşımız gelerek güzel zamanlar geçiriyor. Müzik dinletisi yapıyoruz, yüzlerce vatandaşımız kendisini müziğin ve çarşımızın büyülü güzelliğine bırakıyor” diye konuştu.