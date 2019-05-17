Dünyanın en yaşlı jimnastikçisinin hedefi olimpiyatlar

Geçen yıl Mersin'de yapılan Artistik Jimnastik Dünya Kupası ayağında tercih ettiği bir hareketle dünya literatürüne giren 39 yaşındaki milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu, gelen tepkilerden mutlu. Şamiloğlu, "Ülkemdeki insanlar bir şeyler yapılınca, değerlerine sahip çıkıyorlar. Önümüzdeki yıl yapılacak olimpiyatların ardından dünyanın en yaşlı jimnastikçisi olarak jimnastiği bırakacağım" dedi.

Geçen yıl Mersin'de yaptığı hareketi sonrasında Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na (FIG) başvuruda bulunan milli sporcu ve antrenörü Erdoğan Kapucu'nun hareketi kabul edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 'The Şamiloğlu' ismiyle hareket tescillendi.

Yaşanan süreçle ilgili İHA muhabirine konuşan milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu, barfiks dalında bundan önce de birçok başarı elde ettiklerini söyledi. Artık belli bir yaşa geldiğini dile getiren Şamiloğlu, "Artık sporu bırakmaya yaklaşırken ismimizi ölümsüzleştirmek istedik. Antrenörümüzle oturduk, güzel bir hareket, herkesin tercih edilebilecek, ben bıraktıktan sonrada yaşayabilecek, gündemde olabilecek, herkesin yaparken benimde ismimi duyabileceğim bir hareket araştırdık. Erdoğan hocamla oturduk beraber, 3-5 hareket üzerine karar verdik. Bu yaptığımız hareket tam istediklerimize uygun bir hareketti. Yaklaşık 10 gün çalıştık. Bu hareketin başka bir şeklini yapıyordum ama vücut şeklini ve tutuşu biraz değiştirip, hareketi biraz daha zorlaştırdık. Biraz çalıştıktan sonra baktık bu hareketle rahat oluyor, Mersin'de yapılan Dünya Kupasında bunu yaptık ve harekette başarıyla yaptık. Daha sonra FIG teknik kurulları onayladı, harekete isim, değer, hangi grupta olduğunu belirledi ve ‘The Şamiloğlu' diye artık dünyaya tescilledi bu hareketi” diye konuştu.

Bu hareketin artık bütün dünyaya yayıldığını vurgulayan Şamiloğlu, “Ancak tabi bu daha yeni tescillendiği için daha yayılıyor. İlerleyen zamanlarda bu hareketin ilgi göreceğini düşünüyorum. Ben şuna mutluyum, herkesten destek gördüm. Demek ki ülkemdeki insanlar bir şeyler yapılınca, değerlerine sahip çıkıyorlar. Gerçekten o günden beri herkes nasıl gurur duyduğunu anlattı. Zaten yapılan bu başarılar bizim başarılarımız değil. Biz arenaya çıkarız ve görünen yüzleriz, bir ulusu temsil ederiz ve gurur da madalya da milletimizindir. Onlar da değerlerine sahip çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

"Dünyanın en yaşlı jimnastikçisi olarak bırakacağım"

Bu senenin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Şamiloğlu, “Bu yıl sonunda olimpiyat elemeleri var ve biz olimpiyatlara takım halinde gitmek istiyoruz. Seneye de olimpiyatlara gidip, oradan noktalamak istiyorum. Yaklaşık 3 ay önce bir sakatlık yaşadım ve ciddi bir operasyon geçirdim. Doktorların söylediğine göre bir gencin bile toparlayamayacağı sürede ben toparladım ve haftaya yarışacağım. Bu süreçte bu bana çok büyük motivasyon oldu. O motivasyonla beraber olimpiyatlara gözümüzü diktik, artık ondan sonra 40 yaşında bu işi noktalayacağım. Şu anda dünyanın en yaşlı erkek jimnastikçisiyim ve en yaşlı jimnastikçisi olarak bırakacağım. Bu süreçte artık alacağım her başarı bu yaşta bunu daha önce kimsenin yapamadığı başarılar olacak. Ben de bazen yaşıtlarımı gördüğüm zaman inanın farklı geliyor. Burada gençlerle birlikte yarışmak, yarışabilmek, halen o pozisyonda olmak bazen beni de düşündürüyor, hoşumu da gidiyor” ifadelerini kullandı.

"Türk jimnastiği önümüzdeki 10 yılda çok farklı yerlere gelecektir"

30 yıldır bu sporu yaptığını kaydeden Şamiloğlu, “Takımın şu anda kaptanıyım. Elbette tecrübelerimi aktarıyorum, onlardan öğrendiğim şeyler oluyor. Çünkü benim yetiştiğim kuşakla yeni jenerasyon arasında çok büyük farklar var. Hem tecrübelerimi aktarıyorum hem öğreniyorum. Sene sonu dünya şampiyonası var, olimpiyatlara takım olarak gitme hedefimiz var. Hatta biz takım finali yaparak gitmeyi hedefliyoruz. Güzel bir birlik ve bütünlük var. Güzel bir aileyiz. O yüzden kardeşçe hepimiz kenetlendik, teknik ekip, yönetimle beraber Türk jimnastik tarihine farklı bir yol daha çizeceğiz. Dünya bizi artık takip ediyor. Bugün görüyorsunuz dünyanın en iyi takımlarından biri bizimle birlikte kamp yapıyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar sıçrama yapan bir ülke nasıl çalışıyor, bir merakları vardı. Eminim ki bu kadar kısa sürede, bu kadar sıçrama yapan bir ülke önümüzdeki 10 yılda çok farklı yerlere gelecektir ama o tohumları atan bu jenerasyon olacaktır” dedi.