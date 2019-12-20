Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi elektrik vermeye başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan ve türünün ilk örneği olan yüzen nükleer güç ünitesi 'Akademik Lomonosov', şebekeye bağlanarak elektrik vermeye başladı.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, söz konusu projenin dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, nükleer enerji uzmanları ve çevrecileri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Akademik Lomonosov şebekeye bağlandıktan sonra, SMR (küçük modüler reaktör) sınıfı teknolojiye dayalı elektrik üreten dünyanın ilk nükleer santrali oldu. Bu hem Rus hem de küresel nükleer enerji endüstrisi için olağanüstü bir dönüm noktası. Ayrıca Pevek şehrini bölgenin enerji başkenti yapmak için de atılmış önemli bir adım” dedi.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu İnsanlık İçin Enerji Başkanı Kirsty Gogan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küçük modüler reaktörlerin önemine değinerek, "Yüzen santralleri barındıran bu yöntem, hem yenilenebilir enerjilerin kullanımının desteklenmesinin hem de fosil yakıtlara olan ağır bağımlılığın sürdürülebilmesinin çok güç olduğu iklimlere sahip ulaşılması zor uzak bölgelerde tek çözüm olarak öne çıkıyor. Akademik Lomonosov, Kuzey Kutbu ve ötesinin dekarbonizasyonu için potansiyelini göstermesi yolundaki ilk adım" diye konuştu.

Karadaki gerekli tesisatın kurulmasından sonra, yüzen nükleer santralin yüksek gerilim şebekesine bağlanarak elektrik vermeye başlaması için jeneratörlerinin kıyı şeridindeki elektrik ağının parametreleriyle senkronize edilmesi sağlandı.

Rosatom tarafından yapılan açıklamada, Pevek sakinlerinin bu sembolik günü şehrin noel ağacındaki peri ışıklarını yakarak kutladıkları bildirildi. Açıklamada ayrıca ısı temini şebekelerinin kurulması için de büyük miktarda çalışma yapıldığı ve yüzen nükleer santralin, Pevek'in ısı ağına bağlanmasının 2020'de tamamlanacağı ifade edildi.

Yüzen nükleer santral ticari faaliyetlerine başladığında Rusya'nın 11. nükleer santrali olacak. Aynı zamanda Rusya'nın tarihinde ilk defa iki nükleer enerji santrali (Akademik Lomonosov ve Bilibino) aynı bölgede faaliyet göstermiş olacak. Rosatom açıklamasında, Akademik Lomonosov'un, Rus yapımı küçük modüler reaktörlere dayanan gelecekteki yüzen nükleer enerji santralleri filosu projesi için çalışan ilk örnek olduğu vurgulandı. Söz konusu güç ünitelerinin gelecekte hem Rusya'nın ulaşması zor kuzey ve doğu bölgelerine konuşlandırılacağı hem de ihracat için değerlendirileceği belirtildi.