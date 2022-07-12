Dünyanın sayılı kanyon gezisi olan Mut Kestel Kanyonu gezisi başladı

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kanyonlarından olan ve geçmesi en zor parkurlardan Kestel Kanyonu'nun doğu koluna Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği ekiplerince girildi.

Bursa Kanyon ekibinin kanyon geçişi öncesi, ulaşım, barınma, konaklama ve gıda ihtiyaçları konusunda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediye Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Koordinasyon Merkezi Müdürü Ferruh Baş, kanyon sporcularından Bukay İnce katıldı.

Kanyon hakkında bilgi veren Mut Belediye Meclis Üyesi Selahattin Arslan, “Mut kanyon açısından sayılı yerlerden biri. Mut'un kanyon açısından, doğal zenginlikler açısından Türkiye'nin sayılı bölgelerinden biri. Şu an bizim en çok önemsediğimiz Kestel Kanyonları. Kestel Kanyonları bir Batı Kanyon, diğeri de Doğu Kanyon olarak geçiyor. Ancak Doğu Kanyonu geçiş zorlukları açısından Dünyada sayılı birkaç kanyondan biri. İçeride 87 metreyi bulan yüksekliğinde düşüş alanı olan şelale var. Tahmini 11-12 km. civarında bir parkur oluşturuyor” dedi.

Doğu Kestel'i Bursa Kanyon ekibinin geçeceğini söyleyen Arslan, şunları söyledi, “Bursa Kanyon ekibi profesyonel ekip arkadaşları ve Mutlu hemşehrimiz Bukay İnce de kendisi doğa sporlarıyla ilgileniyor. Profesyonel bir sporcu olarak bu ekibe eşlik edecek. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Vahap Seçer Başkanımızla bunu paylaştık. Bu sporun veya bu geçişin kamuoyuyla bilgilendirme açısından Büyükşehir olarak biz finansörlüğünü yapacağız ve bölgemizi tanıtacağız. Bu konu Türkiye kamuoyu olduğu kadar belki Dünya kamuoyuyla daha büyük önem arz ediyor. Bunu kamuoyuna duyurmak, bilgilendirmek açısından böyle bir görev üstlendik. Sanıyorum bu geçiş sağlandıktan sonra, geçiş esnasında içerisinin kayıtları çekimlerde yapılacak, buradaki doğal güzellikleri belirten, daha sonra buradaki doğal güzellikler bir broşür haline getirilerek kamuoyuna yansıtılacak, servis yapılacak.”

Mut'un doğa turizmi açısından sadece bu iki kanyonla sınırlı olmadığını belirten Arslan, “Mut'ta en az 8-10 tane parkur olarak bu kadar zorlayıcı olmasa bile doğanın son derece bakir olduğu çok değerli ama yöre halkının dışında, il bazında bile yeterince tanınmayan parkurlarımız kanyonlarımız var. Bunun hepsini zaman içerisinde hem kamuoyuna bilgilendireceğiz hem de bu en zorlusu, Dünya literatürüne geçebilecek bir parkura sahip Doğu Kestel Kanyonu'nu kamuoyuna bilgilendirme açısından böyle bir düzenleme içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Kanyon sporunun Türkiye'de yeni gelişen bir spor olduğunu kaydeden Bukay İnce ise, “Kestel benim bildiğim bir alandı zaten. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra, biz de geçelim dedik. Mut'un kayısısı var, zeytini var. Benim kişisel görüşüm bunlardan çok daha önemli olan bir değer. Doğal bir kanyonu var. Kanyonun Mut'un değerleri içerisinde bilinir olması için Başkanımla temasa geçtim. 7 kişiyle kanyonu geçeceğiz" dedi.

İlçeye gelen Kanyon Bursa ekibi, Doğu Kestel Kanyonu geçişi için, başlangıç noktası olan Mut'un Söğüt Özü Yaylası'ndaki tarihi köprüye ulaştı. Kanyon girişi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kanyon Bursa ekibinden Erkan Hubup, “Bugün Mersin'in Mut ilçesindeyiz. Kestel Kanyonu'nu geçmek için buraya geldik. Kestel Kanyonu Türkiye'de çok önemli kanyonlardan birisi. Kanyon sporu ve sportif kanyon geçişi için zirve noktalardan birisi sayabiliriz” diye konuştu.

Kestel Kanyonu'nun doğu ve batı olmak üzere ayrı kolu olduğunu, kendilerinin doğu kolunun geçişini yapacaklarını söyleyen Hubup, “Her iki kolun geçişi de kendine özel güzellikler barındıran, Dünyadaki kanyon sporu yapan sporcuların ilgisini ve dikkatini çeken kanyonlardan, bu iki kanyon. Özellikle kanyon sporuna uygun aksiyon derecesinin daha yüksek olması sebebiyle öncelikle doğu kolunu geçmek istedik” dedi.

4 veya 5 gün sonra kanyondan çıkmayı planladıklarını belirten Hubup, şöyle devam etti:

“Kanyon sporu anlık olarak duruma göre pozisyon almamızı gerektiren bir spor. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Kanyonlar değişken mekanlardır. Sürekli kanyonun içi değişir; selle, yağmurla, erozyonla. Karşımıza ne çıkacağını bilmediğimiz için, yaklaşık biz 5 günlük bir süre koyduk. Bu süre içinde kanyondan çıkmayı planlıyoruz. Ben Mut'a ve Mersin'e ilk kez geldim ama şu anda gördüğüm manzara, bu arkamda uzanan kanyonun yapısı insanı gerçekten büyülüyor. Bence Dünyadaki birçok kanyon sporcusunun gelip görmesi gereken bir yer. Dünyada kanyon sporu gittikçe yaygınlaşan bir spor. Kanyon sporu ülkemizde de hızla gelişiyor. Biz en son kurulan derneklerden birisiyiz. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği olarak bugün Mut'ta yaşayan Bukay abimizin önerisiyle bu kanyona girmeyi planladık. Umarım başarıyla tamamlarız. Mersin'in bu güzel doğa parçasını, Mut'un bu güzel doğa parçasını buradan çıktıktan sonra kamuoyuna ve arkadaşlarımızla paylaşma şansımız olur. İçeride yaşadığımız tecrübeler bizim için çok önemli. Bu tecrübelerimizi yazarak ya da basın yoluyla insanlara duyurma şansımız olur ve Dünya böyle bir kanyon olduğunu bir kez daha duymuş olur çünkü bu kanyon keşfi, her iki kolun keşfi de 2006 ve 2018 yılında yapıldı. Bu kanyonların keşifleri. Türkiye'deki önemli kanyon gruplarından Anadolu Kanyonun keşiflerini yaptı. Onların emeğinin devamı olarak da, bizde bugün buradayız. Onların yaptıkları keşfin izinden kanyonu görmeye ve kanyonun güzelliklerini yaşamaya geldik."

Yapılan açıklamaların ardından, Kanyon Bursa ekibi, Doğu Kestel Kanyonu'nu geçmek için Söğüt Özü Köprüsü'nün altından geçişe başladı. Kanyon geçişinin bugün Mut'un Yıldız Mahallesi'nden çıkılarak tamamlanması bekleniyor.