Dünyanın tek yüzer nükleer güç ünitesi Rusya'da ticari faaliyetlerine başlayacak

Yüzer nükleer güç santralindeki 1 ve 2 No'lu üniteler 31 Mart tarihinde başarılı bir şekilde tam kapasiteye çıkartıldı. Bu testler, santralin ana ve yardımcı ekipmanlarının ve ayrıca otomatik proses kontrol sistemlerinin operasyonel istikrarını doğruladı. Türkiye'de kurulan ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom'un enerji bölümü Rosenergoatom'un Genel Müdürü Andrei Petrov, bu testlerin sonuçlarına dayanarak, yüzer nükleer güç santraline ilişkin onay belgesinin, Temmuz ayında verilecek işletme ruhsatı maksadıyla yetkililer tarafından şimdi verileceğini açıkladı.

Aynı zamanda, yüzen nükleer enerji santrali için kara ve hidrolik yapıların yanı sıra, elektriğin yerel şebekeye iletilmesini ve şehrin ısıtılmasını sağlayan altyapının da bu yılın sonuna kadar Pevek şehrinde tamamlanması planlanıyor. Mevcut mühendislik çalışmaları planlamalar için devam ediyor.

Santralin, Bilibino NPP ve Chaunskaya CHPP'nin kapasitelerinin yerine geçmek ve yüzer nükleer santralin bir parçası olarak faaliyet göstermek üzere 2019 yazında Pevek Limanı'na çekilmesi planlanırken, 2019 yılının Aralık ayında elektrik şebekesine bağlanması bekleniyor.