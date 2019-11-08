"Durakta Matematik" projesi Erdemli'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Durakta Matematik" projesi kapsamında hazırlanan afişler ilçe merkezindeki yolcu duraklarına asılmaya başlandı.

Hacıhalil Arpaç Ortaokulu öğrencileri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ünde katıldığı etkinlikle ilçe merkezindeki duraklara proje kapsamında hazırlanan afişleri astı.

Projeyle ilgili olarak katılımcılara bilgi veren okulun matematik öğretmeni Mehmet Coşkun, matematiğin severek öğrenilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Matematiğe bakışı değiştirerek, matematiği kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp, günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla Hacıhalil Arpaç Ortaokulu olarak projeye dahil olup Erdemli'deki duraklarda hazırlanan afişleri sergilemeye başladık" dedi.

"Matematik fobi olmaktan çıkıyor"

Durakta Matematik Projesi'nin öğretmen camiasında çok beğenildiğini, kısa bir sürede 81 ilden pek çok okulun projeye dahil olduğunu ifade eden Coşkun, "Bu proje ulusal olmaktan çıkarak uluslararası bir projeye dönüştü. eTwinning onayı alarak uluslararası bir projeye dönüşen "Durakta Matematik" projesi ülkemizin dört bir tarafında hayata geçti. Matematik artık 'fobi' olmaktan çıkıyor, keyif kaynağına dönüşüyor" diye konuştu.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'te projeye destek veren Hacıhalil Arpaç Ortaokulu Müdürü Hakkı Sami Bakkal, matematik öğretmeni Mehmet Coşkun, mahalle muhtarı Hüseyin Nergiz ve öğrencilere teşekkür etti.