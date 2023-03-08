E-Devlet, SGK önlerindeki EYT kuyruğunu azalttı

Mersin'de EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar işlemlerini 'e-Devlet' üzerinden gerçekleştirince, SGK önündeki kuyruklar da azaldı.

3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde başvuru süreci başladı. EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini hem 'e-Devlet' üzerinden hem de SGK müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyor. Bu çerçevede Mersin'de söz konusu düzenlemeden faydalanmak isteyen birçok vatandaşın elektronik ortamı kullanarak başvuru yapması, SGK önlerindeki kuyrukları da azalttı.

Kentte düzenlemeden faydalanması beklenen 30-35 bin civarında EYT'li olabileceği belirtilirken, deprem felaketi dolayısıyla Hatay SGK İl Müdürlüğünün tahsis talepleri de Mersin SGK İl Müdürlüğünce yapılıyor. Dolayısıyla Mersin'de düzenlemeden faydalanacak kişilerin, bu sayının çok daha üzerinde olması bekleniyor. İlk 3 günde binlerce başvurunun yapıldığı Mersin SGK İl Müdürlüğünde, başvuruların yüzde 70'i 'e-Devlet' üzerinden yapıldı. Bu durumun, insanların pandemi sürecinde bütün iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapma alışkanlığı kazanmış olmasından kaynaklandığı bildirildi. Birkaç ay önce de borçlanma taleplerini kurum önünde sıra beklemeden 'e-Devlet' üzerinden gerçekleştiren vatandaşların, bu kolaylığın farkına varmış olmaları da bir başka etken oldu.

Öte yandan, başvuruların 'e-Devlet' üzerinden yapılması, SGK personelinin de zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Böylelikle emeklilik işlemleri daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Düzenlemeden faydalanmak isteyenler, 'e-Devlet' üzerinden kurumlar menüsüne girerek 'Çalışma Bakanlığı' seçeneğini seçip, Sosyal Güvenlik Kurumundaki arama motorundan 'emeklilik talebi veya tahsis talebi' yazarak çıkan ekrandan başvurularını elektronik ortamda yapabiliyor.

Diğer yandan, vatandaşların başvuru için acele etmesine gerek olmadığı da ifade edilirken, 4 Mart'ta yapılan başvuru ile 30 Mart'ta yapılan başvuru arasında hiçbir fark olmadığı, yasanın 'müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bağlanır' dediği hatırlatıldı. Ayrıca, emekli olmak isteyen çalışanların, SGK'dan 'emekli olabilir' yazısını almak zorunda olmadığı da belirtildi.