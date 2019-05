Ebe ve hemşireler taleplerini dile getirdi

Sendikada bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan Filiz Çelebi, ebelik ve hemşirelik mesleğinin hak ettiği değeri görmediğini dile getirdi. Ebe ve hemşireler olarak sorunlarına bir çözüm istediklerini kaydeden Çelebi, "Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler ve hemşireler olarak ekonomik, özlük ve sosyal taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ebe ve hemşirelik mesleğindeki personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir. Ebelik ve hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Yıpranma payı yasası geçmiş yılları kapsayacak şekilde ve fiili çalışma şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmelidir. Ek ödemeler temel ücrete dahil edilmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Esnek kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencesi, can güvencesi, güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır. İş yerlerimizde maruz kaldığımız her türden riske karşı güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. İş yerlerinde şiddet ve taciz çerçevesinde önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır. Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz, nitelikli kreş hizmeti sunulmalıdır. Şiddete karşı önlemler artırılmalıdır. Tüm ebelerin ve hemşirelerin Dünya Ebeler Günü'nü ve Dünya Hemşireler Gününü kutluyor, tüm ebe ve hemşireleri haklı mücadelemizi birlikte daha da büyütmeye davet ediyoruz" dedi.