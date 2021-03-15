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Eczacılardan öğrencilere maske ve dezenfektan desteği

Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilciliği, Elvanlı İlkokulu öğrencilerine bin adet maske ve standıyla birlikte 2 adet dezenfektan sistemi desteğinde bulundu.


Dezenfektan stantları ve maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren Mersin Eczacılar Odası Erdemli Temsilcisi Samet Yörük, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.


Yüz yüze eğitime başlayan Elvanlı İlkokulu öğrencilerine maske ve dezenfektan desteğinde bulunduklarını ifade eden Yörük, “Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın tedbirlere uymalarını bekliyor, sağlıklı günler diliyoruz” dedi.


Elvanlı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ise kendilerine destekte bulunan eczacılara teşekkür etti.

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