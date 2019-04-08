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Eda öğretmenin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Mersin’de 38 yaşındaki öğretmen Eda K.

Mersin'de 38 yaşındaki öğretmen Eda K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda K. cinayetiyle ilgili, genç kadının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı U.T. gözaltına alındı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan U.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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