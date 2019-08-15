Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarının ön kayıtları 1 Eylül'e uzatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarının ön kayıt başvurularının 1 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Kurs sayısının da Erdemli ve Aydıncık'ta açılacak şubelerle 8'e yükseltileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başarılı olmasına rağmen maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından yeni dönem kurs kayıtlarını almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin ön kayıtları 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Öğrenciler, kurslara başvuru yapmak için www.mersin.bel.tr adresini ziyaret ederek, ön kayıtlarını son tarih olan 1 Eylül'e kadar gerçekleştirebilecek.

Öğrencilerin web sayfasında bulunan formu doldurmaları gerekiyor

Öğrencilerin web sayfasına girdikten sonra sağ üst köşede bulunan ‘Hızlı Menü' seçeneğine tıklayarak, ‘Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Ön Başvurusu' kutucuğunu seçmeleri gerekiyor. Butona tıkladıktan sonra sayfada ziyaretçilerin karşısına Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Başvuru İlanı çıkıyor. İlanın en alt kısmında bulunan ‘Ön Kayıt Başvuru İçin Tıklayınız' seçeneğini seçen öğrenciler, yönlendirildikleri sayfada yer alan formu doldurarak, ‘Dosya Seç' bölümünden istenilen evrakı jpg veya pdf formatında yükledikten sonra ‘Güvenlik Kodu'nu girerek işlemi sonlandırabiliyor.

Yeni eğitim döneminde 2 şube ile daha hizmet verilecek

Üniversite hayali kuran, ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle sınava hazırlık sürecinde güçlük yaşayan öğrencilere destek için hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, üniversite hazırlık kurslarını tüm kent geneline yayıyor. Şu ana kadar Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke ve Mut'ta olmak üzere toplam 6 şubede hizmet veren kurs merkezlerinin sayısı Erdemli ve Aydıncık'ta açılacak şubelerle 8'e ulaşacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kursların 8'inci şubesinin Bozyazı'ya açılmasının planlandığını, ancak ilçede kiralanacak bina bulunamaması ve okulların açılma zamanına kadar yetiştirilemeyeceği göz önüne alınarak, Bozyazı'daki şubenin önümüzdeki eğitim yılında daha iyi bir hazırlık ile hizmete açılacağını bildirdi. Aydıncık ilçesinde kiralanacak bina hazır olduğu için Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu'nun bu yıl Aydıncık ilçesine kazandırılması öngörüldü.

Yaklaşık 5 bin öğrenci kurslardan yararlanacak

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı merkezlerde, yeni eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Mersin merkezde yaklaşık bin 200, Tarsus'ta bin, Anamur'da 500, Silifke'de 500, Mut'ta 500, Gülnar'da 300, Erdemli'de 500 ve Aydıncık'ta 150 öğrenci kapasitesiyle gençlerin başarılı bir sınav dönemi geçirmelerine destek sağlayacak.

Öte yandan, ODTÜ Vakfı ile yapılan işbirliği ile tecrübeye ve liyakat esasına dayalı öğretmen seçimi yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Kurs merkezinde görev yapmak üzere getirilen özgeçmişler, ODTÜ akademisyenleri ve yerel yönetimlerdeki meslek uzmanları tarafından değerlendiriliyor, öğretmenler mülakat ile belirleniyor. Türkiye'de profesyonel bir eğitim modelini gerçekleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor” denildi.