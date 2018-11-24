Eğitimin geleceği MTSO'da tartışıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi öncülüğünde, 'Mersin'de Eğitimin Geleceği' konulu değerlendirme toplantısı düzenlendi.

MTSO'da düzenlenen toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, oda olarak eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Eğitimin daha çağdaş hale gelmesinde sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bu tür organizasyonların önemli etkisi olduğunu ifade eden Kızıltan, “Biz de sizinle birlikteyiz. Siz bizi besleyin, taleplerinizi rapor halinde verin biz de takipçisi olalım” dedi.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise “Ben Siverek Lisesi mezunuyum. Öğretmensizliğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Eğitimi ve sağlığı düzenli olan bir ülkede her şey düzen içinde yürür. Yaptığınız kutsal görevden dolayı hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mükerrem Ekinci de Mersin'deki özel okullaşma oranlarıyla ilgili bilgi verdi. Mersin'de 791 özel öğretim kurumunun 278'inin özel okul olduğunu kaydeden Ekinci, toplamda 77 bin 365 olan öğrenci kontenjan sayısının 2018-2019 döneminde yüzde 39,6'nın dolduğunu açıkladı. Özel okullarda en çok yatırımın Yenişehir ilçesinde yapıldığını dile getiren Ekinci, Akdeniz ilçesinde ise hiç özel ilkokul ya da ortakokul bulunmadığını söyledi. Ekinci, "Akdeniz ilçesi kalabalık nüfusu ile özel okul yatırımı konusunda halen cazip bir ilçe. Bu yıl açılan okulların doluluk oranı düşük gibi gözüküyor ancak bu kontenjan sayısının fazla artmış olmasından kaynaklanıyor. Rakamlar Mersin'in halen yatırım yapılabilir pozisyonda olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Mersin'in özel okullaşma oranında Türkiye'de iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Maarif Müfettişleri Koordinatörü Necip Tokyay ise merdivenaltı olarak adlandırılan kaçak kurumların önüne geçilmesiyle rakamların çok daha iyi noktalara taşınabileceğini dile getirdi. Tokyay, "Bana bağlı 55 müfettiş var ve bu kişiler yalnızca aldıkları ihbarları değerlendirebiliyor. Her yeri denetleyebilmelerine imkan yok. Ancak siz kendi aranızda 3-4 kişilik bir komisyon kurup bu konuda araştırma yapıp bizlere bildirirseniz bizler de gidip denetler ve bu konuyla daha rahat mücadele edebiliriz" diye konuştu.