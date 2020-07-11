Ejder meyveleri Katar yolcusu

Mersin'in Erdemli ilçesinde emekli öğretmen tarlada söktüğü patlıcanın yerine diktiği tropikal ejder meyvelerini KKTC ve Katar'a ihraç etmeye hazırlanıyor.

Emekli öğretmen Gani Yıldız, 'Boş zamanını değerlendirirsin' diyerek bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1 dönüm tarlasına 4 yıl önce pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi dikti. Bu yıl tanesi 25 lira ile hasadına başladığı ejder meyvelerini yurt dışına ihraç edecek.

4 yıldır ejder meyvesi yetiştiriciliği yaptığını belirten emekli Öğretmen Gani Yıldız, "Bakımları yapıldığında genelde 1 yılda meyve vermeye başlıyor. Her yıl dalları arttıkça meyve sayısı da artıyor. Ortalama 1 dönümlük bir yerden 3 yılda 10 bin meyve alma imkanı var. Bu yıl hasat yeni başladı. Tanesini ortalama 25 liradan satacağız. Uygun olduğu sürece kilo ile de verilebiliyor" dedi.

Hedefinin ihracat olduğunu anlatan Yıldız, "Kıbrıs'a gönderme düşüncemiz var, oradan bir talep var. Aracılar Katar'a gönderilmek üzere ürünü bizden almak istiyorlar. Hasat geniş bir mevsime yayılıyor. Yaklaşık 8 aylık bir süresi var. Temmuz ayında başladığımız hasat, şubat sonlarına kadar devam ediyor" diye konuştu.

"Masrafı ve getirisi bakımından çiftçilerimiz için önemli bir değer"

4 yıllık süre zarfında üst düzey verime ulaştıklarını ifade eden Yıldız, "Daha önce tarlada patlıcan yetişiyordu. Ejder meyvesi diktik. Alternatif ürün dikmek isteyenlere ejder meyvesini önemle tavsiye ediyorum. Çünkü bakım konusunda ve masraf konusunda getirisi ile karşılaştırıldığı zaman gerçekten çiftçilerimiz için önemli bir değer arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Ejder meyvesi üreticisi Rüstem Oğuz da, "Yetiştirilmesi domates, salatalık ve muza göre çok daha kolay. Kazanç bakımından ise 10 kat daha fazla getirisi var. Üreticilere tavsiye ederim" dedi.

Son yıllarda hem üreticilerin hem de tüketicilerin oldukça ilgisini çeken ejder meyvesi sağlık açısından da faydalı. Antioksidan içeriğiyle dikkat çeken meyve, C vitamini ve lif bakımından zengin olması, vücut direncini arttırmasıyla biliniyor.