Ekipler, temiz Akdeniz için gece gündüz çalışıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halkın temiz ve sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkını sürdürmesini sağlamak ve korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz ve yoğun şekilde temizlik hizmeti veriyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçenin 65 mahallesine aralıksız temizlik hizmeti sunuyor. Her gün yaklaşık 400 ton çöpü toplayıp şehir dışına çıkaran ekipler, salgınla mücadele amacıyla pazar yerlerini önce temizliyor, ardından ilaçlayıp dezenfekte ediyor. İlçe genelindeki binlerce çöp konteynerini de ilaçlı su ile yıkayan ekipler, tonlarca molozu, her türlü evsel ve tarımsal atığı da ilçeden çıkarıyor.

Ekipler, Akdeniz'in her noktasına hizmet veriyor

Çöp Taksiler ile günün hemen her saatinde özellikle kent merkezinde, yoğun hareketlilik yaşanan bölgelere girerek çöp ve atıkları toplayan ekipler, büyük ve küçük boy süpürge araçlarıyla da cadde ve sokakları süpürüyor. Bütün bu çalışmaların yanı sıra, müdürlük bünyesinde oluşturulan Mobil Temizlik ekibi de hazırladıkları bir plan ve program kapsamında, özellikle kent merkezine uzak olan kırsal mahallelerin cadde ve sokaklarında vatandaşlara temizlik hizmeti sunuyor.

Moloz ekibi ise özellikle çeşitli inşaat veya tadilat çalışmaları sonrası ortaya çıkan tonlarca molozu ve çeşitli atıkları iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip kent merkezinden çıkarıyor. Yine müdürlük bünyesinde kurulan konteyner yıkama ekibi de ilçe genelinde bulunan binlerce çöp konteynerini, yıkama aracı içinde dezenfektanlı suyla yıkayıp mikrop ve bakterilerden arındırıyor.

Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı için 7/24 hizmet

Çocukların oyun alanına çevirdiği okul bahçelerini de yıkayıp temizleyen ekipler; camiler, park ve yeşil alanlar gibi vatandaşların ortak kullandığı mekanları da önce temizliyor, ardından dezenfekte ediyor.

Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) yardımıyla da ilçe sınırları içindeki büyük konteynerleri boşaltan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 7/24 esasına göre sundukları bu hizmet ve çalışmaları sayesinde Akdeniz sakinlerinin temiz ve sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkını koruyup sürdürmelerine destek oluyor.