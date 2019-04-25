Ekmek üreticilerinden çağrı: “Ekmek fiyatları artırılamıyorsa girdi maliyetleri düşürülsün”

Ekmek üreticilerinin 1,5 liraya mal ettikleri ekmeği 1 liradan sattıklarını ve çok ciddi zarar ettiklerini kaydeden Kenli, “Ekmek fiyatları artırılamıyorsa girdi maliyetleri düşürülsün” dedi.

MTSO 33 No'lu Gıda ve İçecek Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Vahit Kenli, yaptığı açıklamayla ekmek üreticilerinin yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çekti. Ekmekteki girdi maliyetlerinin son dönemdeki artışına işaret eden Kenli, son altı ayda bir çuval un fiyatının 45 liradan 95 liraya yükseldiğini, susamın, mayanın, enerji ve işçilik maliyetlerinin de arttığını, ancak ekmeğin halen 1 liradan satıldığını söyledi. Ekmek üreticilerinin çok ciddi zarar ettiklerini vurgulayan Kenli, bir adet ekmeği 1,5 liraya mal edebilmelerine rağmen zararına satmak durumunda kaldıklarının altını çizdi.

“Sektör ciddi darbe aldı”

Mersin'de yaklaşık 5 yıl önce 138 adet ekmek fırını bulunurken, bugün sayının 80'e düştüğünü dile getiren Kenli, “Maalesef bu 80 fırının da 60 tanesi satılık, ancak alıcı bulamıyorlar” ifadesini kullandı.

Mevcutta faaliyetine devam eden fırınların ise gayrimenkullerini satarak ayakta kalabildiklerini vurgulayan Kenli, “Ancak bu da kalıcı bir çözüm değil. Hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. Sektör ciddi darbe almıştır. Ayakta kalabilmek adına kepekli ekmek, ekşi mayalı ekmek gibi alternatifler geliştirmeye çalışsak da bu ürünlerin satış ortalaması çok düşük. Bir kurumu çevirmeye yetmiyor. Üreticilerin birinde yaşanan sıkıntı ticari bağlantısının bulunduğu zincirin tüm halkalarını olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Ekmek üreticilerinin toptan satışlarda da zarar ettiklerini anlatan Kenli, perakende satışlarda ekmeği 1 liraya satarken, marketlere ve bakkallara 70 kuruşa satmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, “Bu durumda zarar daha da yükseliyor. Üretici kaybederken doğrudan satış yapanlar karlı çıkıyor. Burada da haksız bir durum yaşanmakta. Üretim desteklenmeli ki bitmesin” şeklinde konuştu.

“Üretim artmalı, girdi maliyeti düşmeli”

Ekmek fiyatları artırılamıyorsa en kısa sürede girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini belirten Kenli, ekmekteki en büyük girdi kalemini buğdayın oluşturduğunu kaydetti. Buğday üretiminin artırılmasının maliyetleri aşağı çekebileceğini dile getiren Kenli, temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatının düşürülmesi için buğday üretiminin desteklenerek rekoltenin artırılması gerektiğini, bu sağlanıncaya kadar da ithalatla mevcut sorunun giderilmesini beklediklerini söyledi. Mevcut durumda yerli buğday bulmakta zorlandıklarını kaydeden Kenli, ekmeğin kalitesini düşürmek istemediklerini sözlerine ekledi.