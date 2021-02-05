'Ekmekle çirkin oyun'un oynandığı fırının faaliyeti durduruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir gencin dondurmayla pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek üretme görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen ekipler, hamur teknesini mühürlerken, fırının faaliyetlerini de geçici olarak durdurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından harekete geçen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan ekmek fırınına operasyon düzenledi. Operasyonda, pişirime hazır halde bekletilen ekmek hamurlarının içerisine dondurma, çikolata, kek eklediği anların görüntüleri paylaşılan fırın çalışanı Ö.M. ile fırın sahibine hijyen kurallarını ihlalden para cezası uygulandı. Hamur teknesi mühürlenirken, fırının faaliyeti de geçici olarak durduruldu. Ayrıca şahıs hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

'TikTok' uygulaması üzerinden paylaşılan videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı yer almıştı.