Ekolojik Kamping Projesinde imzalar atıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, ‘Ekolojik Kamping Projesi' protokolünü imzaladı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ÇKA tarafından yürütülen “2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ‘Ekolojik Kamping' projesi protokolü, Başkan Tollu ve ÇKA Genel Sekreteri Ülger tarafından imzalandı.

Kültür rotalarının konaklama sorunu çözüldü

Erdemli Belediyesinin Mersin Üniversitesi işbirliğinde hazırlayıp ÇKA Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programına sunduğu ‘Ekolojik Kamping' isimli proje değerlendirme aşamasında en iyi proje seçilerek, uygulama sıralamasında birinci oldu. Erdemli Belediyesi ve proje paydaşları Mersin Üniversitesi, Erdemli Kaymakamlığı ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde yürütülecek proje ile bölgede doğa turizmini geliştiren, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunduğu yenilikçi ve alternatif konaklama türü olan 'Ekolojik Kamping' modeli hayata geçirilecek.

Bölge turizmi açısından oldukça önemli olan ve başarı ile tamamlanmış olan “OLBA Kültür Yolları Projesi” kapsamında hazırlanan kültür rotalarının cazibesinin arttırılması için çalıştıklarını belirten taraflar, bu rotalarda ihtiyaç duyulan konaklama alanlarının oluşturulması için projenin önemine dikkat çekti.

“Tüm doğa severleri bölgemize bekliyoruz”

Proje içerisinde oluşturulacak macera parkı ile bölgede ekstrem sporların da gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Tollu, bölge turizmi açısından belediye olarak üzerlerine düşenin daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Başkan Tollu, “Bugün Çukurova Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri Savaş Beyle, bölgemizin doğa turizmi açısından önemli bir noktaya ulaşmasını sağlayacak projemizin imzalarını attık. Bu sayede daha önce başarı ile yürüttüğümüz OLBA Kültür Yolları projemizin güzergahında, doğaya uyumlu ve doğa ile iç içe alanlarda herhangi bir tahribata sebep olmayacak konaklama alanlarımızı oluşturacağız. Bu çalışma ile hem bölge turizmine katkı sunacak hem de insan eli ile oluşabilecek zararlardan bölgemizi korumuş olacağız. Projemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor ve tüm doğa severlerimizi proje sonunda, bölgemize bekliyoruz” diye konuştu.