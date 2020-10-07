Elaussia Sebaste Antik Kenti sezon çalışmaları tamamlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın yerine bölgedeki 26. dönem kazı çalışmalarının başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu yürüttü.

Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan antik kentte sezon boyunca Türk ekibin eşlik ettiği kazı çalışmaları, antik kentte temizlik ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Kazı evi depolarında bulunan ve önceki yıllarda elde edilen seramik, kandil, cam gibi buluntuların çizim, tasnif, tanımlama ve fotoğraflama çalışmaları yapıldı.

Dr. Kızılarslanoğlu, bu yıl tamamlanan kazıların ardından restorasyon ve konservasyon yapmaya başladıklarını söyledi.

Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu bölgede alan temizliği de yaptıklarını aktaran Kızılarslanoğlu, "Kazısı tamamlanma aşamasına gelen büyük hamam, bazilika yapısı ve kuzey nekropolün, 2021 kazı sezonunda arkeopark projesi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.