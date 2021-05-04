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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde muz serasında bekçilik yapan kişi yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz serasında bekçilik yapan kişi yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Mahmutağa Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muz serasında bekçilik yapan Haşim Açık (39), boyama yapmak istediği sırada fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı. Olayı gören yakınları hemen 112 Acil Servisi ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bekçi Haşim Açık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Açık'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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