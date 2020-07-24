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Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.


Olay ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkiinde meydana geldi. Murat Örekeci (41), evlerinin avlusunda bulunan tulumbadan su çekmek istedi. Tulumbayı tutan Örekeci, elektrik akımına kapıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Örekeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


3 çocuk babası Örekeci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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