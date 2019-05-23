Elektrik akımından kuş ölümleri sona eriyor

Toroslar EDAŞ, enerji nakil hatlarında kuş ölümlerini ve bölgede yaşanabilecek enerji kesintilerini önlemek amacıyla hayata geçirdiği “Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi" kapsamında Tarsus'ta 68 elektrik direğini izole etti.

Toroslar EDAŞ hizmet verdiği bölgenin kuşların göç yolu üzerinde olması sebebiyle göç mevsimlerinde kuşların elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiği projeye yatırım yapmaya devam ediyor. Toroslar EDAŞ faaliyet gösterdiği bölgede 1,5 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Tarsus'ta göç yolları üzerinde bulunan 68 adet yüksek gerilim elektrik direğini izole etti. Toroslar EDAŞ, Kasım 2017'de başlattığı proje kapsamında, Tarsus'ta 10 ayrı enerji nakil hattında toplamda 68 elektrik direğini izole etti. Yapılan çalışma ile Tarsus'taki kesintisi sayısında yüzde 51, kesinti süresinde ise yüzde 64 oranında iyileşme sağlandı. Öte yandan Aladağ, Cinköy, Hacıhamzalı ve Nacarlı TM 3150 enerji nakil hattı üzerinde leyleklerin göç güzergahındaki direklerde kuş çarpılmalarına karşı da izolasyon gerçekleştirildi. Ayrıca, Çağlayan enerji nakil hattında kumru kuşlarının çarpıldığı yerlerde yüksek gerilim hatlarında izolatör değişimi ve izolasyon malzemesi montajı, Taşobası enerji nakil hattında kuşların yoğun olduğu yerlerde izolatör değişimi ve izolasyon malzemesi montajı, Keşbükü-Meşelik mevkinde hat başı izolasyonu, Kefeli Köyü hat başında ve trafo direğinde izolasyon çalışması, DM01-15 numaralı trafo direğine ise yüksek gerilim izolasyonu yapıldı.