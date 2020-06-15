Elmakuzu Yaylası içme suyuna kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin'in kırsal ve merkez mahallelerinde içmesuyu sorunlarını çözmeye devam ediyor.

MESKİ Bozyazı Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin içmesuyu çalışmaları kapsamında, yıllardır taşıma suyu ve kendi imkanları ile açtıkları yüzeysel kuyularla su ihtiyaçlarını gideren vatandaşların içmesuyu problemini çözmek için harekete geçti. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan MESKİ, Bozyazı ilçesi Elmakuzu yaylası Gökmenler mevkinde 2 bin 700 metre uzunluğunda içmesuyu hattı döşeyerek, mahallenin içmesuyu sorununa son verdi. Elmakuzu yaylasında bulunan ve içmesuyuna kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, MESKİ yetkililerine teşekkür etti.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç ise Mersin genelinde yürütülen alt yapı hizmetlerini kesintisiz biçimde sürdürdüklerini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürerek, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre yeni projeler üretiyoruz. Sadece içmesuyu temin etmekle kalmıyor, vatandaşlarımıza suyu kaliteli ve sağlıklı biçimde ulaştırmak için de çalışıyoruz. Bozyazı ilçesi Elmakuzu yaylasında bulunan Gökmenler mevkine daha önce hiç içmesuyu hattı çalışması yapılmadığını tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Kısa sürede biten çalışmalarımız sayesinde, mahalle sakinleri uzun zamandır beklediği içmesuyuna kavuştu. 13 ilçemizde yürüttüğümüz yeni içmesuyu şebeke hatlarını döşeme çalışmalarımızın yanı sıra ömrünü tamamlamış içmesuyu şebeke hatlarını da yenileme çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi.