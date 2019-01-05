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Elvan, bakanlarla Mersin'deki yatırımları görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte Ankara’da bakanlıkları ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.


Lütfi Elvan, beraberindeki heyetle birlikte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretinde Mersin'de devam eden yatırımları ele aldı.

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