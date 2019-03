Elvan, Hamit Tuna ile birlikte Serdar Soydan'ın seçim bürosunu açtı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile birlikte, Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ın Mezitli ilçesindeki seçim bürosunun açılışı yaptı. MHP ve AK Parti'den çok sayıda partilinin katıldığı açılışta, Cumhur İttifakı meclis üyesi adaylarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Soydan: “Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz”

Açılışta konuşan Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Hamit Tuna ile hayalleri, iddiaları ve inançları olan insanlar olduklarını vurgulayarak, Tuna'nın hedefinde Mersin'in geleceği, kendisinin sevdasının ise Mezitli olduğunu ifade etti. Her gittikleri yerde destek gördüklerini belirten Soydan, “Varlığınızdan aldığımız cesaretle çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda, halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Kaderimizde sizlere hizmetkarlık yapmak yazılmışsa biliniz ki ve emin olunuz ki, bu hizmet yolculuğunda güveninize sadakatte Hazreti Ebubekir gibi olacağım. Hazreti Ömer'in adaletini kendime düstur edineceğim. Tüm Mezitli'ye söz veriyorum; ‘şehri emin' kelimesinin karşılığı bizlerin yönetim anlayışımızda vücut bulacaktır. İçimizdeki memleket sevgisinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu iddiayla söylüyorum; bu şehrin sokaklarına, taşına, çimenine, köyüne, sahiline sevdalı olduğumuzu herkes görecek. Bizde hiç kimse ötekileştirilmeyecek, pazarcı da baş tacımız olacak, sanayici de baş taşımız olacak. Öğrenciler gözbebeğimiz, veliler baş tacımız olacak. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tuna: “Strateji doğruysa, planlama düzgünse sonuç da elbette doğru çıkar”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da yıllardır kente hizmet amacıyla hizmet ettiklerini dile getirerek, mücadelelerinin bu kente ve ülkeye hizmet olduğunu söyledi. 2004'te belediye başkanı olduğunda Toroslar ile ilgili stratejilerini doğru belirlediklerini vurgulayan Tuna, “Önemli olan bir kenti ne yapacağınıza karar vermektir. Strateji doğruysa, planlama düzgünse sonuç da elbette doğru çıkar. Bu anlamda, adeta bir köy olan Toroslar'ımıza doğru stratejiler, doğru planlamalar yaparak, bugün Toroslar'ı çardaş belediyeciliğin altyapısıyla bezenmiş, üreten ve istihdam sağlayan bir kent haline getirdik” diye konuştu.

“Birleştik, güçlendik. Üretip zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz'”

Tarımda yaptıkları ar-ge çalışmalarıyla da çiftçilerim önünü açtıklarını kaydeden Tuna, “Bu ülkenin ekonomisinin kurtuluşunun tek yolunun üretimden geçeceğine inanan yönümüzle diyoruz ki, ‘Birleştik, güçlendik. Üretip zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz'. Hedef, 2023, ekonomik anlamda bölgesinde güçlü bir Türkiye, lider bir ülke. Ekonomik anlamda güçlü bir ülkenin, siyaseten de komşu ülkelerde yaptırımı olur. Biz, bütünşehir ölçeğinde ne yapacağımızı bilen yanımız ve15 yıllık belediyecilik tecrübemizle Toroslar'da tek başımıza yaptık. Ama şimdi sistem ve şartlar değişti. Cumhur İttifakı'nın adayıyız. Birlikte olacağız. Mezitli'de Serdar Soydan, Büyükşehir'de Hamit Tuna, yukarıda hükümetimiz olduğu zaman Mezitli kazanacak, Mersin kazanacak” şeklinde konuştu.

Belediyeciliği ‘ilgi, bilgi, takip' olarak tanımlayan Tuna, şunları söyledi. “İşinizle ilgili olacaksınız, konularda bilgili olacaksınız ve işinizi takip edeceksiniz. Takip etmezseniz aday bile olamazsınız. Zamanı geçirirsiniz, ondan sonra ona buna laf atarsınız, ‘kumpas' dersiniz. Hamit Tuna'nın siyaseti dümdüzdür, omurgalıdır, kimsenin işiyle, aşıyla uğraşmaz, önüne bakar, kendini anlatır. Seçilmek takdiri ilahidir. Millet teveccüh gösterir, Rabbim takdir eder, hizmet yolun açılır. Ben, ilk belediye başkanlığımda ‘5 yıl verin. Eğer memnun olursanız hizmet yolumuzu açın' dedim. Bir 5 yıl, bir 5 yıl daha, bir 5 yıl daha. Aday olsak ömür boyu seçecek Toroslar insanı. Çünkü biz onlara başkanlık yapmadık. Biz onların gönüllerine girmeye çalıştık. Kibir nedir bilmedik. Bundan sonra da yanı olacağız. Çünkü bu kenti, bu milleti seviyoruz. Herkesin mutlu olacağı kenti oluşturmaya gayret ediyoruz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Duruşumuz net, hizmette sınır yok. Üreterek bu kente değer katacağız.”

Elvan: “Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz”

Elvan ise açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin geleceği, devlet, millet ve ay yıldızlı ay bayrak için bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde bu yola çıktıklarını söyledi. Bu yolun kutlu, bereketli, huzura giden ve Türkiye'nin daha da güçlenmesini sağlayacak bir yol olduğunu vurgulayan Elvan, “Türkiye üzerinde hesap üstüne hesap yapmaya çalışanlar oldu. Hem içeride oldu hem dışarıda oldu. Ama bunlara karşı sizler dimdik ayakta durdunuz; 31 Mart günü de dimdik ayakta duracaksanız, ben buna inanıyorum. Sizler, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, felakete sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz. Biz birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yanayız. Biz diyoruz ki, siyasi görüşü, düşüncesi, yaklaşımı ne olursa olsun hizmet isteyen kardeşlerimiz varsa ‘Gelin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edin' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mezitli'nin tüm sorunlarını çözeceğiz. Çünkü uyum var artık”

Cumhur İttifakı'nda Mezitli'de Serdar Soydan'a, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de ‘Büyükşehir Belediye Başkanımız' diye lanse ettiği Hamit Tuna'ya destek isteyen Elvan, Mezitli'nin sahilden başlamak üzere birçok sorunu olduğunu belirtti. Mezitli'de konuştuğu vatandaşların dile getirdiği sorunların hemen hemen hiçbirisinin çözülmediğini savunan Elvan, “Bir tarafta Serdar kardeşim, diğer tarafta Hamit kardeşim, sahil bandı başta olmak üzere sıkıntıların her birini işbirliği ve el birliğiyle çözeceğiz. Ankara'dan biz destek vereceğiz; Büyükşehir Belediye Başkanımız, Serdar kardeşimiz bir bütün halde Mezitli'nin tüm sorunlarını çözeceğiz. Buna inanın. Çünkü uyum var artık. Bundan sonra birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız. Mezitli'nin tarihini değiştireceğiz. Mezitli'de artık ‘değişim' vakti. ‘Yeter artık' diyoruz. Mezitli'de değişimi yaşayacağız ve burada yaşayan kardeşlerimizin her birinin gözü kulağı olacağız, her birinin ihtiyacına birlikte koşacağız. Hiç tereddüdünüz olmasın” diye konuştu.

“Dışarıdaki Türkiye düşmanlarını asla sevindirmeyin”

“Sizler, vatanını, milletini, al bayrağını seven kardeşlerimizsiniz. Birçok hesap peşinde olan var. Onların oyununu bozalım ne olur” diyen Elvan, şöyle devam etti: “Bizim işimiz hizmet işi. Biz sizlerin hizmetkarınınız. Sizlere hizmet için buraya geldik. Asla sizlerin efendisi olmadık. Sakın ha, lütfen o dışarıdaki Türkiye düşmanlarını asla sevindirmeyin. Bu vatan, bu ülke, bu millet bizim, ay yıldızlı al bayrak bizim. Bizler, her birimiz vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak aşkıyla çalışacağız.”

Terörle mücadele çalışmalarına da değinen Elvan, “Bakınız, güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Bir terör örgütüne bir koridor oluşturmak istiyorlar. O terör örgütüne yönelik koridor oluşturmak isteyenlere karşı şu anda Cumhur İttifakı dışındakilerin hiç sesini duydunuz mu? Hiç eleştirilerini duydunuz mu? Hatta ben şunu duydum; biliyorsunuz PKK'nın uzantısı olan YPG terör örgütü var. Şunu duydum, üzülerek ifade ediyorum; ‘YPG mi Türkiye'ye saldıracakmış'. Sanki YPG'yi korurcasına bir ifade kullanılıyor. Buna anlam veremedim. Üzüldüm” şeklinde konuştu.

Elvan, sözlerini Cumhur İttifakı'na, Hamit Tuna'ya ve Serdar Soydan'a destek isteyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından Elvan, Tuna, Soydan ve beraberindekiler, kurdele keserek seçim bürosunun açılışını yaptı.