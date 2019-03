Elvan: "İşsiz gençlerimiz için her ilçeye ofis kuracağız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, işsiz olup da iş yapmak isteyenler için her ilçeye ofis açacaklarını belirterek, "Bu ofiste, işinin uzmanı psikologlar, sosyologlar ve bu işin uzmanı olan kişiler, bu insanlarla mülakat yapacaklar. Özelliği nedir, nasıl bir iş istiyor? Bunları alacaklar ve o alanda eğitimden geçirilecekler. Böylelikle istihdama yönelik önemli bir adım atmış olacağız ve Mersin'deki işsizlik problemini çözeceğiz" dedi.

Elvan, Cumhur İttifakının AK Parti'li Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak'ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Mersin'in kalbi konumundaki Akdeniz'in çok sorunlu ve sıkıntılı bir ilçe olduğunu söyledi. Mersin'in ticaretinin yüzde 90'nın Akdeniz'de gerçekleştiğini, iş yerlerinin büyük bir bölümünün yine bu ilçede olduğunu ifade eden Elvan, vatandaşların artık Akdeniz'de 'bir değişim ve dönüşümün' zamanının geldiğini söylediklerini belirtti.

"Mersin'deki işsizlik problemini çözeceğiz"

Akdeniz ilçesinde çok sayıda işsiz gencin bulunduğuna dikkat çekerek, bu bölgenin en önemli sorununu işsizlik olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu çocuklara, bu gençlere bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bu insanların vatana, millete faydalı olması için onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Her insan hata yapabilir, hele hele gençseniz daha çok hata yapabilirsiniz. Ama bir hata yaptı diye bu insanları asla dışlayamayız. Onlara kucak açmamız gerekiyor. O nedenle işsiz olup da iş yapmak isteyen her bir kardeşimiz için bir ofis kurulacağız. Bu ofiste, işinin uzmanı psikologlar, sosyologlar ve bu işin uzmanı olan kişiler, bu insanlarla mülakat yapacaklar, konuşacaklar. Özelliği nedir, nasıl bir iş istiyor? Bunları alacaklar. Sanayici vasıflı personel bulamadığını söylüyor. İşte bu kardeşlerimiz bir eğitim programından geçirilecek, nereye yönlenmek istiyorsa, her bir kardeşimizin eğitimini sağlayacağız. Nerede ihtiyaç var, bu kardeşlerimizin her biri oraya yerleştirilecek. Böylelikle istihdama yönelik önemli bir adım atmış olacağız ve Mersin'deki işsizlik problemini çözeceğiz" diye konuştu.

"Akdeniz'deki o dramatik durumu ortadan kaldırmak zorundayız"

Akdeniz ilçesindeki bir başka önemli konun da kanalizasyon sorunu olduğunu dile getiren Elvan, şöyle devam etti; "Buradaki kanalizasyonların boru çapı 10-15 santimetre. Bu borulardan kanalizasyon akıtılmaya çalışılıyor. 30 yıl önce yapılmış bir alt yapı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi'nin işbirliği ile alt yapıya yönelik kent çalışmaları gerçekleştirilecek. En önemli meselelerimizden biri dere ıslahı. Allah'ın izni ile bir tarafta Akdeniz, diğer tarafta Büyükşehir Belediyesi birlik halinde nisan ayında 55 derenin ihalesi yapılacak ve oralar pırıl pırıl olacak. Akdeniz, Mersin'in kilidi gibidir. Akdeniz'i açarsanız Mersin'i de açmış olursunuz, Mersin'i de şahlandırmış olursunuz. Akdeniz'deki o dramatik durumu ortadan kaldırmak zorundayız. Bu da güçlü bir işbirliği ile gerçekleşir. İlçe belediye başkanı, büyükşehir ve hükümetimiz. Üçlü koordineli bir şekilde baştan aşağı Akdeniz ilçesinin ele alınması gerekiyor."

Gültak: "Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin bir an evvel oraya müdahale etmemiz gerekiyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise projelerini tanıttığı sunumunda, Akdeniz'in şehrin kalbi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ona iyi bakmamız gerekiyor. Kalp olmadığı zaman vücut çalışmaz. Ekonominin en önemli yeri, şehrin en eski ilçesi. Ama maalesef bugüne kadar Akdeniz, ötelenmiş ve layık olduğu yerde kalmamış" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de fiziki ortamlarla ilgili bir çok proje hazırladıklarını kaydeden Gültak, "Ama onlardan önce birinci sıraya bir önemli proje koyduk. O da insanlık. Ben Akdeniz'de bir insanlık dramının yaşandığına inanıyorum. Doğusu ile batısı ile güneyi ile kuzeyi ile fark etmiyor. Akdeniz'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Hepimizin bir an evvel oraya müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü şehrin kalbi ise kalbindeki hücreleri olması gerekiyor. O şehre katkı vermek için kalbin kuvvetli pompalaması gerekir. Dil, din, mezhep, ırk ne olursa olsun fark etmeden, orada bir kardeşliği, barışı, sevgiyi muhabbeti sağlamamız gerekiyor. Hepsini kucaklamamız gerekiyor. Hepimiz Anadolu'nun toprakların çıkan insanlarıyız. Hiç kimse ayırt edilmemeli, herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olmalı. Akdeniz kalkındığı zaman Mersin kalkınacak. Barış, kardeşlik, muhabbet, sevgi ve insanlık en baştaki projemiz,"

Proje tanıtım toplantısına, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile bazı milletvekilleri, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.