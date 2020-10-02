Elvan, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesinin yapıldığını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, sosyal medya hesaplarından Mersin'in ulaştırma yatırımlarına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Elvan, Mersin'in Güneydoğu Anadolu ile bağlantısını güçlendirecek olan Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesi gerçekleştiğini açıkladı.

Elvan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Mersin'in ulaşım yatırımlarını masaya yatırdıklarını belirtti. Elvan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Mersin yatırımlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda ilimizdeki tüm ulaştırma yatırımlarının daha da hızlandırılması ve bir an önce milletimizin hizmetine sunulması yönünde irade ortaya çıktı. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Mersin için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Elvan, Mersin'in Güneydoğu Anadolu ile bağlantısını güçlendirecek olan hızlı tren hattının ihalesinin gerçekleştiğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yapan Elvan, “311 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattının ihalesi gerçekleşti. 6,8 milyar TL tutarındaki hat tamamlandığında saatte 200 kilometre hızla Mersin'den Gaziantep'e ulaşım daha kolay ve konforlu olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Silifke-Mut yolunda meydana gelen heyelan ile ilgili çalışmalara da değinen Elvan, “Silifke-Mut yolunda heyelan sebebiyle kapanan kesimin açılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda. Cumhurbaşkanımız acele kamulaştırma kararını onayladı, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Yol en kısa sürede açılarak hizmete sunulacak” diyerek, konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.

14 mahallenin ortak talebi olan Silifke-Mut yolu ile Ekşiler arasındaki yolun da asfaltlandığını duyuran Elvan, “Muhtarlarımızın taleplerinden biri olan Silifke-Mut yolu ile Ekşiler Mahallesi arasında bulunan ve 14 mahallemizi ilgilendiren 10 kilometrelik yolun asfaltlanması çalışmasına başlandı. İnşallah bu hafta sonu tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı olsun” dedi.

Söz konusu yolun Bayındır,Karahacılı,Keben, Sabak, Kepez, Ortaören, Gündüzler, Karakaya, Yenisu, Kargıcak, İmambekirli, Evkafçiftliği, Karakaya ve Ekşiler mahallelerini kapsadığı belirtildi.