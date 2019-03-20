Elvan: "Sağlıkta Avrupa'nın bir çok ülkesinden daha iyiyiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu belirterek, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız" dedi.

Mersin'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, kanserin son dönemlerde oldukça yaygınlaştığını ve erken teşhisin öneminin daha da arttığını ifade ederek, kanserde erken teşhisin ve Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin önemine değindi. Türkiye'nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu vurgulayan Elvan, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik altyapı itibari ile değil, hekim kalitesi, hekim niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki hastanelere Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor ve bu her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Konuşmasını şehir hastanelerinin önemine değinerek sürdüren Elvan, dünyanın en modern hastanelerinin Türkiye'de inşa edildiğini belirterek, Mersin Şehir Hastanesi'nin günde yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiğini ve memnuniyet oranının da yüzde 90'ların üzerinde olduğunu söyledi.

Vali Ali İhsan Su ise sağlık alanında Mersin'de çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Mersin Şehir Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda ve son derece modern cihazlarla donatılmış bir hastanemiz. Bunun gibi ilçelerimizdeki devlet hastanelerimiz de vatandaşımıza en iyi hizmeti verecek şekilde dizayn ediliyor. Hastanelerimiz, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerimiz, evde bakım hizmetleri ve ilk yardım hizmetlerimiz gibi birçok önemli hizmetler kamu adına yapılarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bir taraftan kamu yatırımları devam ederken diğer taraftan hayırsever vatandaşların da önemli yatırımları gerçekleştirdiğini kaydeden Su, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Cumhur

Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarımıza sağlık alanında, kanser erken teşhisi konusunda çok önemli hizmetler verilecek” ifadelerini kullandı.

Bahçacı: "Türkiye'de yılda yaklaşık 7 milyon kişi kanser taramasından geçiriliyor"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da kanserin, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekti. Erken safhada teşhis edilmediği takdirde öldürücü olmasının yanı sıra tedavisindeki yüksek maliyet sebebiyle de iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Kanserle mücadele kapsamında, Bakanlığımızca yürütülen Ulusal Tarama Programı ile 40-69 yaş arası kadınlarımıza meme, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı, 50- 70 yaş arası kadın ve erkeklerimize kolon kanseri tarama çalışmaları, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de devam etmektedir. Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde Türkiye'de yılda yaklaşık 7 milyon kişi taranmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2013 yılından bu güne kadar yaklaşık 150 bin kadına meme kanseri, 200 bin kadına rahim ağzı kanseri ve 350 bin vatandaşımıza da kolon kanseri taraması yapıldı. Taramalar sonucunda 2013 yılından bu güne kadar 172'si meme, 26'sı rahim ağzı, 32'si de kolon olmak üzere toplam 230 kişiye erken tanı konulmuş ve tedavilerine başlanmıştır" dedi.

Bahçacı konuşmasını, böylesi ölümcül ve yüksek maliyetli bir hastalığa, erken tanı konulmasında önemli rol oynayan merkezlere bir yenisini daha eklenmesine katkı sağlayan, aynı zamanda güzel bir sosyal dayanışma örneği gösteren Cumhur Alp'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Cumhur Alp'e plaket ve teşekkür beratı takdim edilerek merkezin açılış kurdelesi kesildi ve yeni hizmete açılan merkez gezildi.