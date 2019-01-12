Elvan: “Sıra Fırat'ın doğusuna geldi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, terör örgütleriyle mücadelelerine kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, “Suriye'de sıra nereye geldi? Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Kim ne derse desin, kim korumaya çalışırsa çalışsın, bunları teker teker o açtıkları hendeklere gömeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 3.Olağan Genel Kurul Toplantına katılarak, Yörüklere seslendi. Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri, Cumhur İttifakının Mersin'de desteklediği Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile çok sayıda Yörük katıldı.

“Yörükler, bu ülkenin sigortasıdır”

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan'ın yeniden aday olduğu genel kurulda konuşan Elvan, salonu dolduran Yörükleri Türkiye'nin gücü olarak niteledi. Yörüklerin, Türkiye'nin sigortası olduğunu vurgulayan Elvan, “Toroslarda sizin bacanız tüttüğü müddetçe ne bu bayrak iner ne bu ezan diner” ifadesini kullandı.

Mersin'in, pek çok özelliği yanında küçükbaş hayvancılık alanında da ideal bir şehir olduğunu ifade eden Elvan, bunun, Yörükler için bir gelenek olduğunu ve yüzyıllardır bu geleneğin daha iyi şartlarda devam ettirildiğini söyledi. AK Parti Hükümeti'nin, Mersin hayvancılığını Türkiye için vazgeçilmez gördüğünü dile getiren Elvan, Yörüklere eğitim, ıslah ve destek anlamında her türlü imkanı sunduklarını kaydetti. Mersin'in, keçi yetiştiriciliğinde Türkiye birincisi olduğuna işaret eden Elvan, bu başarının üreticilere ait olduğunun altını çizerek, üreticilerin talep ve sorunlarına getirdikleri çözümleri ve verdikleri destekleri anlattı.

Cumhur İttifakı adayı Tuna'ya destek

Konuşması sırasında salona gelen Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'yı selamlayan Elvan, “Bu arada Toroslar Belediye Başkanımız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamit kardeşimiz de bizimle bir arada. Kendisine bir hoş geldin diyelim. 15 Temmuz gecesini hatırlarsınız hepiniz. 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı tüm milletimiz inanılmaz bir mücadele sergiledi ve bu mücadele neticesinde, bu ülkenin bekası için, bu ülkenin istiklali için, bu ülkenin istikbali için Cumhur İttifakı oluştu. Bu ittifak, bu ülkenin bekasını, geleceğini, istikrarını düşünen bir ittifaktır. Onun için biz devletimiz, milletimiz, ülkemiz, ay yıldızlı al bayrağımız için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz”

Ekonomiye yönelik bir takım dış kaynaklı saldırıların yaşandığına dikkat çeken Elvan, bu kadar yoğun saldırıya rağmen Türkiye ekonomisinin sağlamlığını koruduğunu belirtti. “Hükümetimizin ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle bu saldırıların üstesinden geldik” diyen Elvan, şöyle devam etti: “Ne yaparlarsa yapsınlar bizler sizlerin üretkenliği ve desteğiyle Türkiye'yi büyütmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizim dünya ekonomileri arasındaki yükselişimizi sürdüreceğimiz nasıl bugüne kadar oldu, bundan sonra da olacak. Bundan asla kaygınız olmasın. Türkiye büyüdükçe büyüyecek, güçlendikçe güçlenecek. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin. Bizler her zaman milletimiz ne derse bugüne kadar onu yaptık, bundan sonra da onu yapacağız.”

“Sıra Fırat'ın doğusuna geldi”

Bugüne kadar önlerine çıkan engelleri bir bir aştıklarına dikkat çeken Elvan, terörle mücadeleye de değinerek, şunları söyledi: “Yine aynı şekilde terör örgütleriyle mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında hain terör örgütü PKK'nın tepesine tepesine iniyoruz, inmeye de devam edeceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimiz, metrelerce kara, dondurucu soğuğa rağmen bu hainlerin kafasına milletimizin, sizin yumruğunuzu indiriyor ve terörün kökünü bitirme noktasına geldik. Kökünü tamamıyla da kazıyacağız ve bu milletin birliği, bütünlüğü için o terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz.”

Bu terör örgütlerinin dışarıda da uzantıları olduğunu söyleyen Elvan, “Suriye'de sıra nereye geldi? Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız, teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. Kim ne derse desin, kim korumaya çalışırsa çalışsın bunların sonu bellidir. Bunlar, o kazdıkları kuyuya, o açtıkları hendeklere gömüleceklerdir. Teker teker o hendeklere bunları gömeceğiz. Bundan emin olun, en ufak bir kaygınız söz konusu olmasın. Sizin bizlere olan desteği sürdüğü müddetçe önümüze kim çıkarsa çıksın, hangi terör örgütü çıkarsa çıksın, hangi devlet onların arkasında olursa olsun bu terör örgütlerini buldozer gibi ezip geçeceğiz” dedi.