Elvan'dan yeni başkanlara ‘hayırlı olsun' ziyareti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ı ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Elvan'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz da eşlik etti.

İlk ziyaretini Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a gerçekleştiren ve görevinde başarılar dileyen Elvan, Mersin'in kalbi konumundaki ilçenin ilk kez AK belediyecilikle yönetileceğini vurguladı. İlçede çalışmaların hızla başladığını belirten Elvan, başta belediye başkanı olmak üzere tüm Akdeniz Belediyesi çalışanlarının, ilçenin gelişmesi ve sorunların giderilmesi için yoğun bir çaba sarf edeceklerini söyledi. Milletvekilleri olarak bu çalışmalara her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Elvan, ilçedeki dere ıslahı çalışmalarının başladığını kaydetti. Hükümetin yapması gereken çalışmaları da diğer milletvekilleriyle birlikte takip edeceklerini dile getiren Elvan, “Mersin'de yaşayan her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuz, onların derdi bizim derdimiz. Bunların çözümüne yönelik her türlü gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Mersin'imize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Elvan, daha sonra beraberindekilerle birlikte sırasıyla Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamlarında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Ardından Mersin Valiliği'ne geçen Elvan, Vali Ali İhsan Su ile birlikte eski İngiliz yağ fabrikası rölöve, restitüsyon, restorasyon, makine-sıhhi tesisat, elektrik, statik ve peyzaj mimarlığı projelerinin sunum toplantısına katıldı.