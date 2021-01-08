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Emanet aldıkları demir kesme makinesi ile hırsızlık yaptılar

Mersin’de bir demirciden emanet aldıkları demir kesme makinesi ile marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'de bir demirciden emanet aldıkları demir kesme makinesi ile marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçedeki bir demirciden bir şahsın emanet olarak demir kesme makinesi aldığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Sorgularında suçlarını itiraf ederek, marketten 30 paket sigara, 10 paket tulum peyniri ve 14 paket kaşar peyniri çaldıklarını söyleyen zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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