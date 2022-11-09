Emekli evi sakinleri ilk yardım konusunda bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Emekli Evi üyelerine yönelik, ‘İlk Yardım Bilgilendirme Eğitim' programı düzenlendi.

Kültür Park içeresinde yer alan Tarsus Emekli Evi'nde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Sonay Kılıç, sunumuna ilk yardımın tanımını yaparak başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim çalışmasında Sonay Kılıç, elektrik yanıkları, kimyasal yanıklar, donma olayları, güneş veya aşırı sıcak çarpması durumlarında nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Yaşamda sıkça karşılaşılan kırık, çıkık ve burkulma olaylarında, ilk anda ne gibi tedbirler alınması gerektiğini de anlatan Kılıç, slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda ayrıca zehirlenme, tıkanma ve zehirli hayvan sokmaları ile daha birçok konuda alınacak ilk tedbirler hakkında anlatımlarda bulunup, gelen soruları yanıtladı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından, katılımcılara sağlık taraması da yapıldı.

‘Verilen hizmetlerden memnunuz'

Tarsus Emekli Evi üyelerinden Reyhan Zaman, verilen hizmetten oldukça memnun olduğunu ifade ederek, “İlk yardım bilgilendirmesinden ve yapılan taramadan çok memnun kaldım. Devam etmesini de isteriz, teşekkür ederiz” dedi.

Emekli Evinde güzel zaman geçirdiklerini kaydeden Zekeriya Okat ise “Vahap Beye ve ekibine, bize burayı tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Buraya geliyoruz sabahları çayımızı içiyor, gazetelerimizi okuyoruz” diye konuştu.