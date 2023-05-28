Emekli Evi üyelerine yangın eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Halkkent Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan Emekli Evi üyelerine, ‘Yangın riski ve müdahale yöntemleri' eğitimi verildi. Ata Eğitim Merkezinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığının yetkin personeli tarafından verilen eğitimin içeriğini, yangın çeşitleri ve müdahale yöntemleri oluşturdu.

Emekli Evi üyeleri için özellikle evde çıkabilecek yangınlara etkin ve hızlı müdahaleyi öğretebilmek amacıyla verilen eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Ata Eğitim Merkezinin kapalı alanında verilen teorik eğitimde; yangın nedir, yangın türleri, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın söndürücülerin nasıl kullanılması gerektiği, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda bilgiler verildi.

Eğitimin ikinci aşamasında ise Ata Eğitim Merkezinin bahçesinde kontrollü oluşturulan küçük bir yangına nasıl müdahale edileceği, uygulamalı olarak gösterildi. Olası alevlere maruz kalınması durumunda yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı detaylı olarak gösterilirken, rüzgarın muhakkak arkaya alınması gerektiği vurgulandı. Emekli Evi üyeleri edindikleri bilgilerle, oluşturulan yangını söndürmeyi denedi.

“Amacımız toplum sağlığı ve güvenliğini oluşturmak”

Toroslar Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, eğitimle ilgili bilgi vererek, “Emekli Evi üyelerine, yangınla karşılaşmaları durumunda nelere müdahale edilir, müdahale nasıl olur konusunda bilgilendirme yapıldı. Amacımız toplum sağlığı ve güvenliğini oluşturmak. Bilinçli ve sağlıklı bireyler için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Yangına karşı alabileceğimiz tedbirler hakkında çok güzel bilgi verdiler”

Emekli Evi üyesi Peruze Berki, eğitimde bilmedikleri birçok konuyu öğrendiklerini belirterek, “Bize sunduğu bu katkıdan dolayı İtfaiye Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz. Her türlü yangına karşı alabileceğimiz tedbirler hakkında bize çok güzel bilgiler sundular. Bilmediğimiz çok konular vardı ve özgüvenimizi sağladılar. Kendimize güzel bir şekilde özgüven geldi” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok etkili şeyler öğrendik”

Ata Eğitim Merkezinde eğitim alan Ethem Türk, “Öncelikle böyle bir tesisi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yangın eğitimi ile ilgili bilgilendirildik. Her evde de bir yangın tüpünün olmasının şart olduğunu gördüm” diye konuştu.