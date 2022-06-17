Emekli öğretmen denizde boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah denize giren emekli öğretmen Saliha Keskin, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli sahil bandında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah erken saatlerde denize gelerek suya girdi. Bir süre denizde yüzen Keskin, daha sonra henüz bilinemeyen bir nedenle boğularak hayatını kaybetti. Keskin'i gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının

yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınlarının teşhisinin ardından savcı ve polisin olay yerini incelemesi sonrasında kadının cenazesi sahil kenarından alınarak cenaze aracıyla otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Keskin'den geriye ise olay yerindeki yürürken destek aldığı bastonu kaldı.

Üzücü bir boğulma vakası yaşandığını belirten Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tuzla, yaşı ilerlemiş olanların mutlaka kalabalık bir ortamda denize girmeye dikkat etmesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.