İhlas Haber Ajansı

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Emekli öğretmenler Kır Çiçeklerini ziyaret etti

Mersin’de bir grup emekli öğretmen, Büyükşehir Belediyesinin ’Kır Çiçekleri’ projesinde yer alan gençlerle bir araya geldi.

Mersin'de bir grup emekli öğretmen, Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesinde yer alan gençlerle bir araya geldi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in kırsal mahallerinde yaşamlarını sürdüren spor alanında yetenekli kız öğrencilerin hem eğitim alanında hem de spor alanında daha iyi gelişebilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından başlatılan ‘Kır Çiçekleri' projesi, toplumun tüm kesimleri tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Projede yer alan gençleri, son olarak Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Mersin Şubesi üyeleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden emekli öğretmenler geçmiş anılarını ve tecrübelerini paylaştı.

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