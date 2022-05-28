Emekliler Gazi Çiftliğinde bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus ve merkez emekli evi üyeleri, Silifke Atayurt'taki ata mirası Gazi Çiftliği'ni ziyaret etti. Gazi Çiftliği'ni gezen üyeler, duygusal anlar yaşadı.

Türkiye'de tarım kredi kooperatifçiliğinin ilk örneği olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işlevsel hale getirilen Gazi Çiftliği'nde kadın ve çocukların sosyal yaşam ve üretime daha fazla katılması için çalışmalar yürütülürken, çiftliğe geziler de düzenleniyor. Kent merkezinden ve farklı ilçelerden bu gezilere katılan vatandaşlar, hem Atatürk'ten kalan mirası yerinde görüyor hem de bölgedeki üretici kadınlardan da çeşitli ürünler satın alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Tarsus ve merkez emekli evi üyeleri için Gazi Çiftliği'ne gezi programı düzenlendi. Üyeler, atölyelerden kütüphaneye kadar birçok imkana sahip çiftlik binasını gezdi, ardından Gazi Çiftliği ile ilgili belgesel izledi. Gazi Çiftliği'ni gezerken duygusal anlar yaşayan üyeler, öğle yemeği ikramından sonra Atatürk'ün Atayurt'ta denize girdiği yeri gezdi.

Emekli Evi üyelerinden Nesrin Göksel, gezi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, “Emekli evinin etkinliklerinden yararlandıkça tüm emekli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Böyle bir çiftliğin Atatürk tarafından 1936 yılında yapıldığından haberdar değildik, okuduğumuzda biliyorduk ama yerini bilmiyorduk. Belediyemizin böyle bir etkinliğe bizleri getirmesi çok iyi oldu. Çok duygulandım. Etkinliklerin devamını diliyoruz. Atatürk çocuğu olarak büyüdük, her yerde Atatürk olsun” dedi.