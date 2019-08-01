Emekliler, Mezitli Emekli Evinin keyfini çıkarıyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, 5 yıl önce hayata geçirdiği Emekli Evi, emeklilerin uğrak yeri oldu. Emekliler, farklı faaliyetler gerçekleştirdikleri Emekli Evinde güzel vakit geçirerek yeni dostluklar ediniyorlar.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan'ın, 5 yıl önce göreve geldiğinde ilk gerçekleştirdiği hizmetlerden biri olan Mezitli Deresi yanındaki Emekli Evi, ilçede yaşayan emeklilerin dinlendikleri, okudukları, sohbet ettikleri bir mekan haline geldi. Tavla dışında şans oyunlarının yasak olduğu Emekli Evinde zaman zaman farklı etkinlikler de düzenlenirken, emekliler güzel anların keyfini çıkarıyor.

Emekli Evi ile kahve köşelerinde kalmaktan kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, “5 yıldır emekli evine geliyoruz. Kahvede oturmaktansa burası daha güzel. Memnunuz ve mutluyuz. Gazete okuyoruz, çayımızı, kahvemizi içiyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Çok güzel bir ortam. Bizlere böyle bir mekan sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz” dedi.

“Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için alanlar oluşturduk”

Başkan Tarhan ise yaptığı açıklamada, Mezitli'de yapılan anketin sonuçlarına göre emeklilerin Mezitli'de yaşamaktan mutlu olduklarını belirtti. 5 yıl önce göreve geldiğinde ilk verdiği sözün 30 Haziran'da ilçeye bir Emekli Evi yapmak olduğunu ifade eden Tarhan, bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı. Emekli Evinin gerek konum gerekse kullanım imkanlarıyla birlikte çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Tarhan, “Mezitli Deresinin kullanılmayan çevresinden faydalanarak bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Emekli Evimizin yanında Kadın Üretici Pazarımız, Balık Pazarımız, Mezitli Kent Konseyi ve STK binamız, Su Parkımız bölgenin daha kullanılan bir yer olmasını sağladı. Burada emeklilerimiz boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirmenin yanında farklı faaliyetlere katılıyorlar, yeni dostluklar kuruyorlar, güzel vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

Başkan Tarhan, emeklilerin kahvede kağıt oyunu oynamak yerine daha çağdaş ve Atatürk ilkeleri ışığında bir toplum oluşturmak adına çalışmaları gerektiğini de söyledi.

“Emekli vatandaşlarımız Mezitli'de yaşamaktan mutlu”

Mezitli'de gerek emekliler gerekse ileri yaştaki vatandaşların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çok önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Tarhan, “Emeklilerin ne istediğini biliyoruz ve onların istediği bir yaşamı sunmak için çalışmalarımızı programlıyoruz. Çünkü biz ‘Mutlu Mezitli' sloganı ile yola çıktık ve Mezitli'de halkımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Emeklilerin en yoğun yaşadığı ilçe olan Mezitli'de, Alzheimer Derneği'nin de görüşünü alarak Aktif Yaşlanma Evi ve Aktif Yaş Alma Merkezi yaptık. Yine sadece emeklilerimizin değil, tüm insanlarımızın zamanlarını daha değerli işlerde harcaması adına Gönüllü Evleri açtık. Birçok mahallede hayata geçen Gönüllü Evlerinin sayısı 12 oldu. Burada çoğu emekli ve özellikle kadın olan vatandaşımız el emeği ile çocuk okutuyorlar” ifadelerini kullandı.