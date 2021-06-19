Emeklilere, pandeminin psikolojik etkileri anlatıldı

Büyükşehir Belediyesinde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmen Gökhan Poyraz, emeklilere Covid-19 salgınının neden olduğu psikolojik etkileri anlattı. Poyraz, Emekli Evinin ziyaretçilerine verdiği seminerde, “Bildiğiniz üzere bir seneyi aşkın bir süredir pandemi süreci tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de günden güne vaka sayılarında ve durumlarda artışlar meydana geldi. Salgının bizleri en çok psikolojik olarak etkilediğini varsayarsak travmatik etkileri mevcut oluyor” dedi.

“Daha önce deneyimlemediğimiz için travmatik bir etkisi oluştu”

Salgının travmatik etkilerine değinen Poyraz, “Bu durumu daha önce deneyimlemediğimiz için bizlerin üzerinde travmatik bir etkisi oluştu. Olanlar üzerinde kontrol gücümüzde eksiklikler meydana geldiğini hissettik. Çünkü bu normal bir hastalık, bir grip hastalığı ya da hafif bir üşütme gibi değil. Biz o tür hastalıklarda ilacımızı alıp istirahate geçiyorduk. Geçeceğini ümit ediyorduk” diye konuştu.

“Bizler artık kontrol gücümüzü kaybettiğimize inandık”

Diğer hastalıklara kıyasla salgının insanlar üzerinde daha farklı bir süreç yaşattığı belirten Poyraz, “Bizler artık kontrol gücümüzü kaybettiğimize inandık ama aslında bu gücü kaybetmedik. Yeni bir oluşuma ayak uydurmaya başladık ama her insanda olduğu gibi yetişkininden gencine bir kontrol kaybı insanların bazen demoralize olmasına sebep olabiliyor. Yaşam ve dünyayla ilgili beklentilerimizde sarsılmalar meydana geldi” ifadelerini kullandı.

“Çıkarttığımız sonuç, olayın kişinin kendinde bittiğidir”

Gençlerin salgın sürecinde gelecekle ilgili kaygılarının arttığına, yetişkinlerin ise ‘huzurlu emeklilik' beklentisinin sekteye uğradığına dikkat çeken Poyraz, “Tüm bunlardan çıkarttığımız sonuç, olayın kişinin kendinde bittiğidir. Çünkü biz kendimizi ne kadar yeterli hissedersek ve ne kadar ayaklarımızın üstünde durabildiğimizi hissedersek o kadar bu travmatik etkilerden uzaklaşabiliriz. Bu, her yaş grubu için geçerlidir. Kendini bilen her bireyin her olayın üstesinden gelebileceğine inanıyorum” dedi.