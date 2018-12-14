Emekliliğine 1 yıl kala şehit oldu

Mersin'de meslektaşlarına yardım için gittikleri otoyolda kamyonun çarpması sonucu şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin emekliliğine 1 yıl kaldığı öğrenildi.

Dün akşam Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Mezitli ilçesi Kuyuluk Kavşağı yakınlarında, arızalanan polis aracına yardım için giden trafik ekibine bir kamyonun çarpması sonucu şehit olan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Turhan Kara için bugün Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Emekliliğine 1 yıl kala şehit olan Kara için ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, il protokolü, şehidin ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Törende, şehidin eşi Rahime Kara ile çocukları Halil Uğur ve Onur Kara uzun süre gözyaşı döktü. Aileyi protokol üyeleri ile şehidin meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi, Mezitli İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü bir kamyon, otoyoldaki iki polis aracına çarpmış, kazada 3'ü polis, 9 kişi yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Başpolis Turhan Kara, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Öte yandan, gözaltında bulunan kamyon şoförü A.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.